秘境輕旅行1／全球十大秘密島嶼　虎井訴說古老歷史記憶

▲澎管處以「我在澎湖、幸福天梯」和「幸福緊依偎」為主題做成的地景地標。（圖／記者張塵攝影）

虎井嶼隸屬於馬公市，島形狹長，東西長約4公里、南北寬約1公里，是澎湖第7大島，北邊與桶盤嶼遙遙相望；從馬公港坐船只要20幾分鐘就能抵達，天氣好的時候，望安和七美也映入眼簾。

▲澎管處以「我在澎湖、幸福天梯」和「幸福緊依偎」為主題做成的地景地標，是民眾打卡的最愛。(圖/記者康子仁攝)

虎井因戰略地點重要，還遺留二次大戰時的日軍軍事設施，現存

，相傳是日軍侵略珍珠港時將領山本五十六的基地，相傳

攻擊珍珠港的攻擊代號「虎、虎、虎」就是從虎井中的「虎」字而來。

▲虎井西山公園上有一尊漢白玉觀音巨像和十八羅漢像。(圖/記者康子仁攝)

虎井

▲澎湖追日大道是近年年輕人最愛的打卡景點之一 。 (圖/記者張塵攝影)

虎井嶼和桶盤嶼一樣，都是火山噴發的遺跡，擁有高聳雄偉的柱狀節理玄武岩；而虎井最有名的當然是「沉城之謎」，

澎湖古八景其中之一的「虎井澄淵」，在天氣晴朗且大退潮的時候，從虎井嶼東山的海岸往海底望去，可以看見類似城牆建物的影像在海中若隱若現，在澎湖縣誌和連戰爺爺—連橫所寫的台灣通史都有相關記載提及。

澎湖有大大小小90個島嶼，除了出名的七美、望安、桶盤和吉貝外，還有一個北回歸線經過、自然風光明媚，且充滿復古風情的虎井嶼。虎井嶼擁有壯麗的柱狀玄武岩，視野遼闊的西山公園和可以看日出、日落的追日大道，還有二次大戰時日軍遺留的軍事設施，不但入選2020經典小鎮，2010年更被世界旅遊雜誌評選為全球十大秘密島嶼，高居第7名。的南進指揮所西山公園上有一尊漢白玉觀音巨像和十八羅漢，4公尺的觀音像由旅居香港的陳英傑民國83年請大陸師傅雕刻，回饋給故鄉希望保佑來往船隻的安全；102年新增北回歸線23.5°虎井嶼地標，105年追日大道完工，在此既可以看日出，又可以看日落，成為民眾打卡熱點。

1976年當時澎湖縣長謝有溫委託潛水專家謝新曦尋找虎井沉城的正確位置，6年後在虎井東山外海海底發現類似沉城的建物，當時謝新曦帶著他的學生從虎井嶼面對馬公市蒔里方向，距離海岸兩百公尺處下潛約4公尺，就看見了類似長牆的物體。





有人說所謂的海底古城其實是斷裂的岩脈，但是工整畫一的牆體卻又讓人無法解釋，有此一說那是1622年荷蘭人佔領虎井時修築的城堡，遭明軍炸毀沉入海底，另有人認為這是史前文明，日本學者則說這是八千年前人類活動的遺跡；虎井嶼剛好位於北回歸線切割過的地帶，因此在碉堡附近還設有北回歸線的標塔，有幾許海底遺跡的神秘氣息。





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