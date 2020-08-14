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職人匠心6／翁文林糊紙技藝超群　獲金門文化獎

記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-08-14 08:00:00

▲翁文林以精湛的糊紙工藝，被尊稱為「金門師」(圖/金門縣文化局提供)
▲翁文林以精湛的糊紙工藝，被尊稱為「金門師」(圖/金門縣文化局提供)
出生於金門的翁文林老先生，從小就跟著身為糊紙師傅的父親學習「糊紙」技藝，並練就一身好手藝；許多婚慶廟會的糊紙作品都是由他製作，對於傳統技藝的深耕，不僅讓他在去年獲得第4屆的金門文化獎外，文化部也將其提報為無形文化資產技術的保存者。

翁文林的好手藝除了父親的教導外，許多技巧都是學自大哥外，他的三哥也會提點，對於翁文林的技藝增進功不可沒；翁文林婚後曾在台北的糊紙店當師傅，也經常受委託往返台北金門，還因做過不少台灣大型糊紙作品，而逐漸打出名號，被尊稱為「金門師」。

▲第四屆金門文化獎得主翁文林以糊紙技藝獲得肯定。(圖/金門縣文化局提供)
▲第四屆金門文化獎得主翁文林以糊紙技藝獲得肯定。(圖/金門縣文化局提供)
已經八十多歲高齡的翁文林，多年前因為身體狀況，長年在台調養；他的兒子翁明權回憶父親在糊紙時的身影，直言這份工作要長時間或蹲或站，非常辛苦勞累，如果碰到急著出貨趕工，甚至忙到三餐不正常都是有的，長期下來對身體是個負擔，甚至對眼力是很嚴重的傷害。

翁文林的每件作品都可說是藝術，像是慈祥面容的觀世音、封神授佛的仙尊、忠孝節義、歷史傳說演義的人物、應有盡有、生動活潑、維妙維肖；早年也曾經受託製作舞龍舞獅，當時翁文林的作品可說是將龍頭、獅頭表現的相當傳神。

現代社會的忙碌，以及傳統社會的崩解，對逐漸式微中的傳統技藝保存，是相當不利；尤其進入資訊傳播的時代，人們的生活也豐渥起來，已經少有年輕人願意長時間學習一項冷門的技藝。

翁文林之子翁明權建議，不妨思考把糊紙這門技藝的各項技術分拆，讓有興趣者來學習，但是還是要市場供需才可平衡，未來應該要有傳統禮儀跟現代禮儀兼容的賣店出現，才能讓這個技藝繼續經營下去；此外，政府部門也必須要思考，如何保存傳統技藝，不會消失的時間的洪流之中。

職人匠心／巧手讓老行業新生　達人傳承技藝各有千秋 職人匠心1／南屯僅存犁頭店　蔡進永「跳火坑」扛祖業 職人匠心2／守住花板雕刻命脈　陳佐民取文化部匠師資格 職人匠心3／神明帽找他就對了　台南「啟豐銀帽」超專業 職人匠心4／守護傳統建築　吳家傳承硓𥑮石堆疊工法 職人匠心5／兄弟齊心千錘百鍊　堅持古法手工打造雕刻刀

關鍵字

金門縣 金門文化獎 翁文林 傳統技藝 糊紙技藝 無形文化資產

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