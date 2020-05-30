通姦除罪化該反對？兩派人馬戰翻法官言論：都不用結婚了

▲大法官今做出第791號解釋，通姦罪確定違憲。（圖／翻拍自司法院直播）

▲黃昭元大法官偕同意見書。（圖／翻攝自司法院網站）

昨（ 29 ）日下午 4 點，司法院大法官宣告俗稱「通姦罪」的《刑法》 239 條違憲，也就是台灣通姦正式除罪化，並且從即日起失效。這則宣告釋憲的消息一出，引起台灣各界關注。因此就有網友在網路上表示疑惑，「通姦除罪化該不該反對？」兩派意見戰翻法官的言論，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「反對通姦除罪的人，是不是都管不住老婆？」的文章表示，「是不是因為這些人本身對老婆早就沒吸引力了，沒辦法在情感上栓住老婆，就只能靠法律把老婆栓在身邊了，所以一釋憲通姦除罪化，他們就氣噗噗，是不是這樣呢？」對此，今日黃昭元大法官就在協同意見書提到：「縱令動用刑法伺候，監獄關得住人，但還是關不住心。刑法第 239 條通姦罪規定，是該劃下句點了」。隨後更說到「感情的世界多屬個人道德、倫理的自主範疇，就連父母、親人也難以干預或勉強，更遑論國家法律。在兩人世界中，能夠攜手同行、白頭偕老，固屬美事」。而根據法務部 102 年的民意調查仍有高達 77 % 的民眾反對通姦除罪化，而事實上將通姦除罪化指的是無法透過刑法來判罪，民眾仍可透過民法和家事法的訴訟手段來維持權益，不過有網友們對以上言論分成兩派論戰。有網友認為「通姦除罪很有道理」、「看看其他國家，誰還有通姦罪」、「你情我願，做愛無罪」、「可憐，難道婚姻要靠刑法才能綁住嗎」、「強摘的果子不甜啦」，但另一部分網友則覺得「通姦根本不應該除罪」、「那條廢，以後也不用結婚了，沒有法律意義」、「照這邏輯，妨害性自主像是強姦猥褻啥的也廢了好了，以免顯得國人無能保護自己的肉體」、「以後問題就會出現，苦主變多」。不過綜合媒體報導，司法院秘書長林輝煌於昨在記者會表示，通姦去刑罰化，是希望避免國家以刑罰手段過度介入婚姻關係，由民法來維護家庭與婚姻，但他也提到，雖然通姦除罪，被害配偶仍可依民法第 195 條第 3 項規定，基於配偶關係的身分法益受侵害而情節重大為由，向對方請求損害賠償。（編輯：王柏文）