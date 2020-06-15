台灣幹嘛狂爭釣魚台主權？全場狂喊「一關鍵」：超級重要

▲網友討論釣魚台主權問題。（圖／翻攝PTT）

日本沖繩縣石垣市議會日前提案擬將釣魚台列嶼的行政區地址由「登野城」改名為「登野城尖閣」，引發主權爭議，而我國總統蔡英文則回應，釣魚台是中華民國領土。對此，就有網友討論「台灣幹嘛一直爭釣魚台的主權？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「以前的保釣態度趨向關切但不介入的態度，認為這方向是正確的，也是打好與日韓關係的好方法，畢竟上面也無法駐人駐軍，倒不如把重心放到固守擅長領域，台積電美國設廠、醫療外交上面，各位覺得呢？」貼文一出，網友紛紛回應「原本就是你的東西，別人喊拿就拿，哪天台灣被拿了也隨便？」、「今天其他國家強硬一下，你直接放棄釣魚台，明天不就要放棄太平島，後天不就要放棄金門、馬祖？」、「主權都被侵佔了還關心不介入？」、「你家如果被人強佔你再來個關切不介入給大家看？」、「釣魚台是誰的很清楚吧，別人說要就要？台灣又不是塑膠，這超重要的啊」。而對於此事爭議，外交部今天重申，釣魚台列嶼是我國固有領土，日方任何片面舉措均無法改變此一事實，也無助於區域安全與穩定，我政府立場堅定不變，除呼籲日方審慎處理外，也呼籲相關各方避免單方面升高緊張的行為，我國政府今後將持續關注相關動態，即時採取必要作為，捍衛我國主權及漁民權益，也避免第三方趁機牟利。（編輯：張嘉哲）