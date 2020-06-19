外國人都在唱「雪花飄飄」！作家驚呆：費玉清真台灣之光

▲《一剪梅》攻佔許多歐洲國家的熱門歌曲排行榜。（圖／翻攝自 Spotify）

▲綽號「蛋哥」的大陸網紅，在雪地裡自拍唱《一剪梅》，意外讓老歌重新翻紅。（圖／翻攝自 Youtube ）

▲許多外國網友在抖音上自拍對嘴影片，大唱「雪～花飄飄，北～風瀟瀟」。（圖／翻攝自 Oscar Kip 的 Youtube ）

▲發現《一剪梅》在歐洲爆紅，讓喪彪柳飄飄好驚訝。（圖／翻攝自喪彪 ‧ 柳飄飄。的臉書粉專）

如果問你現在歐美網友最耳熟能詳的是哪一首中文歌，一定猜不到答案是費玉清 30 多年前的老歌《一剪梅》！知名兩性作家喪彪柳飄飄透露，自己被《一剪梅》在網路上的爆紅程度嚇到，大讚「應該感謝台灣之光費玉清，讓我們跟歐洲網友，至少有那麼一句共通語言了呢！」喪彪柳飄飄昨（18）日在臉書發文表示，知名全球音樂串流服務平台 Spotify ，目前「冰島瘋傳前 50 名」歌曲的排行榜上，居然看到了《一剪梅》。而且不光是冰島，在挪威、紐西蘭《一剪梅》都是第一名，在芬蘭、瑞典則是第二名，而在丹麥、奧地利、愛爾蘭等地，《一剪梅》也都堂堂躋身前 50 名的排行榜。《一剪梅》在全球網路上突然爆紅，但是為什麼？原來是大陸一位綽號「蛋哥」的網紅，在大雪紛飛的日子於戶外即興唱了幾句一剪梅最經典的部分，「雪～花飄飄，北～風瀟瀟」，結果影片意外在網路上爆紅，「蛋哥」極具特色的長相，搭上雪景與費玉清的歌聲，就這樣進入歐美網友的生命裡，正式成為了風靡全球的洗腦歌。網路上關於《一剪梅》的二創影片數不勝數，只要打上「XUE HUA PIAO PIAO BEI FENG XIAO XIAO」的關鍵字就能找出一串，而且「XUE HUA PIAO PIAO BEI FENG XIAO XIAO」本身更成為最新網路 meme 金句，遇到任何無言的狀況、或是發生想要抱怨的事情，都可能講上一句「XUE HUA PIAO PIAO BEI FENG XIAO XIAO」。這奇特的網路爆紅現象，讓喪彪柳飄飄笑稱大家「應該感謝台灣之光費玉清，讓我們跟歐洲網友，至少有那麼一句共通語言了呢！這成就簡直就把周杰倫甩得看不見車尾燈啊！」大陸也有媒體分析目前網路上的《一剪梅》風潮，指出「雪～花飄飄，北～風瀟瀟」這句歌詞成為社群網路上的一種「社交貨幣」，由於很多人在模仿、在討論，如果別人用這和你開玩笑，而你卻不知道其中含義，就顯得跟不上潮流。於是大家都會想跟風，就衍生出網路上洗腦的病毒擴散效應，有點像之前火紅過一波的「黑人抬棺舞」。雖然《一剪梅》爆紅比較像是意外的插曲，但無論如何，費玉清的歌聲還是有口皆碑的！（編輯：倪浩軒）