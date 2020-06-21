「43-28＝15」正確算法揭曉！人妻一看白眼狂翻：心好累

▲一道簡單的加減題目，卻讓許多家長叫苦連天。（圖／翻攝爆廢公社臉書）

▲由於學校要求使用「建構式數學」解法，而讓原 PO 感到十分痛苦。（圖／翻攝爆廢公社臉書）

簡單的數學加減題目，對於許多人來說都相當拿手。不過就有一名媽媽上網發文，指出自己孩子作業有一題「 43-28 」題目，她簡單就算出 15 的答案，沒想到學校卻要求「使用建構式數學」的方式解出答案，讓她無言大嘆「心好累」！先前有一名網友於臉書社團《爆廢公社》上發文，其貼出一道簡單的加減題目「 43-28 」，不少人一看都能輕鬆解出答案為「 15 」。然而，因孩童正在學習「建構式數學」，必須先將 43 與 28 ，拆解成可十進位的組合，變成「 10 、 10 、 10 、 10 、 3 」和「 10 、 10 、 8 」。再來，將前者扣掉 2 個 10 ，第 3 個 10 則減 8 得 2 ，最後把剩下的「 2、10 、3 」加起來，就會得到 15 的答案。算式一曝光後，就引來一票媽媽留言，「我真的教過小孩這樣子的算法，我差點沒把數學課本撕爛，幹嘛這樣子為難家長」、「這是什麼啊～怎麼那麼複雜」、「真的很累。現在的教法都跟我們以前學的不一樣…」、「明明很簡單的題型偏要復雜化，這樣有比較厲害嗎？」不過，也有人緩頰，「建構式教學讓小孩思考邏輯的新方式，雖然我一開始也看不懂，但懂了以後，感覺還蠻簡單的」、「是大人自己想得太複雜了。右邊的數學是漸進式的，先讓小孩知道過程，而不是直接就是結果」、「右邊才能啟發小孩，長大後邏輯會比較好」。（編輯：陳雅雲）