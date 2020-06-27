直覺選出第一眼看到什麼？窺探你不為人知的「內在性格」

人的眼球都會不自覺被內心喜好所吸引，根據 Look Pretty 報導，上圖的祕密花園中，隱藏著 3 種不同的事物，第一眼你最先看到什麼呢？答案將測出你不為人知的「內在性格」。

結果分析

#第一眼看到「側臉」：





圖片裡，其實側臉並不顯眼，需要靠著其他圖像去拼湊這個形象。你不會糾結在尋找自我的課題中，你屬於選擇「創造自我」的類型。在生活中，你會去網羅不同的角色，建構出個人的外部形象，它可能是有形的，如：衣服、褲子、朋友、伴侶等，同時也可能是無形的，如：成就、個人經歷、價值觀等要素，這些都是你拿來定義自己的一種依據。



你的性格養成是向外探索而來的，你對於外表形象頗為重視，會嘗試對外拼湊出一個完美形象，但過度追求完美的結果，很可能會讓你適得其反，這個部分你應當要多多留意。



#第一眼看到「大腦或樹」：





就像圖片裡的樹或大腦，不斷吸收新事物和新知，能讓你獲得快樂。天生好奇寶寶的你，藉由不斷地探索世界和不斷地學習來了解自己，這裡的學習不單單是上課或學校的知識，而是能不斷充實自己的新事物。這樣的你，很可能對於未知的神秘現象、陰謀理論、神秘不可解的事件感到好奇，同時，你可能也善於心理學或心理方面的知識，如果生在古代，你很可能是一位哲學家。



你對於性格的養成是向內探索自我而來的，你之所以好學，就是源自你內在對於真理的好奇，所以你不斷藉由對外學習來獲得知識，藉此更了解自己。在此要提醒你，不要讓自己迷失在「不斷追求答案」的過程中，你這個人不能被解答給輕易詮釋，你要知道，你才是那個發問的人，只有你自己可以定義你自己。



#第一眼看到「小鳥」：





跟圖片裡的鳥一樣，象徵著與世無爭、悠然自得的感覺，就像你的性格一樣。你不會想去建立自我，或是找尋自我，你更傾向以遊歷人間的方式體驗自我。你不會想去適應你所屬的環境或團體中，比起想辦法融入其中，你更嚮往去旅行，實際探索這個世界，享受深入異國文化、沈溺大自然的感覺，你總認為「讀萬卷書不如行萬里路」。





你對任何事的得失心都不會看得太重。你的性格養成，大多是從生活體驗及經驗而來，你會混合外部體驗與內在感想，去架構出自己。（編輯：許苡晴）



