準爆！三角形上畫一個圓會畫在哪？解密你的「社交人格」

每個人都有著不一樣的個性及特質，當然大家的思考模式、處事態度與社交行為也不盡相同。根據 Look Pretty 報導，如果要在三角形上畫一個圓圈，根據直覺，你會畫在哪裡呢？上圖中有 4 種畫法，請選擇一個最接近你答案的選項，一秒看出你的「社交人格」。





結果分析





選擇 1：圓圈畫在三角形內





直覺想把圓圈畫在三角形裡的人，意味著你擁有溫暖、善良的人格。總是不吝於伸出援手幫助他人，即使面對素昧平生的陌生人，你也會以溫暖、炙熱的微笑親切應對。會將圓圈繪製於三角中間的你，代表著你的家人及朋友都把你視為重要依託，身邊總是不乏人群，且天生善於社交，雖然如此，但你對個人生活其實極為低調也甚少談論，你私下擁有一個很緊密又親近的小型社交圈，那個才是你真正感到安心、信賴，並且會想跟他們分享你真實喜樂的團體。



選擇 2：圓圈畫在三角形的尖端上





直覺會想將圓圈畫在尖端上的人，代表你是個腦袋冷靜又充滿自信的人。會選擇將圓圈繪製在三角形之上，意味著你覺得自己活在世界的中心，你一向活得很自我且灑脫，對於身處的環境，你總保持著安全距離，不遠不近，這樣的生活方式，讓你更容易專注於個人生活及工作上。而你獨特的才華及做事方式，也總深受旁人欽羨，這樣的你，不需要刻意去討好別人或社交，只要專注於自己的工作及生活，別人自然就會想來親近你、認識你。



選擇 3：畫圓圈將三角形包覆





直覺想將圓圈畫在三角形之外的人，表示你天性愛照顧別人，且樂心助人。無論是陌生人、熟人或是深愛的人，只要他人有危難或需要幫忙，你絕對第一個跳出來赴湯蹈火。你在團體中總扮演照顧者與守衛的角色，當別人遇到問題，或是需要某人傾聽煩惱時，他們總是第一個想到你，對他們來說，你是個既忠誠可靠又充滿智慧的友人。



選擇 4：以三角形尖端為中心畫圈





直覺會選擇將圓圈畫在三角形尖端上的人，表示你天性溫暖且樂於協助他人。你是位天生的啦啦隊，總是鼓勵身旁的人勇敢追夢，對於別人的成功，你也真心為他們感到開心，且從不會出現一絲嫉妒心。當你面臨人生逆境時，你仍會懷抱滿滿正能量去面對它，而你這般正向的態度，同時也激勵了身旁許多人，讓他們更勇於去追求生活中所嚮往的理想。（編輯：許苡晴）



