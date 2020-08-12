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月薪不到40K！小資女靠自己買房　「超神存錢法」被讚翻

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 18:01:44

▲一名月薪不到40K的小資女成功買房，她就分享了自己的存錢方法，引起許多人討論。（圖／翻攝Pixabay）
▲一名月薪不到40K的小資女成功買房，她就分享了自己的存錢方法，引起許多人討論。（圖／翻攝Pixabay）
近年來房價不斷上漲，擁有一間屬於自己的房子，也成為不少人的夢想。就有一名女網友指出，自己月收入在4萬以下卻能成功圓夢買房，她也分享了自己的存錢法，而引起許多人討論。

原PO於PTT home-sale板上發文，表示自己是月收入4萬以下的人，工作年資約十年，2018年買了一間預售屋，兩房無車位，「南部郊區人，無學貸。大學畢業後除了第一年北上工作一年沒住家裡之外，其他時候都住家裡。」

她也透露，自己一畢業後薪水就從2萬1開始慢慢爬，但仍無法達到4萬，「小小的辦公室助理，死薪水沒有額外的分紅獎金。買房的錢就是努力的不亂花錢存下來。」

原PO也坦言，自己一直都有買房的打算，但因薪水不高，所以只能盡量讓生活花費減少，「有多少錢做多少事，所以跟自己薪資匹配不上的高級品我不會去買。」幾年下來，高花費的部分僅包括出國、自助火車環島、買新機車、冷氣及雙人床；其他的日常生活開銷都非常省，也沒有太奢侈的娛樂需求；不常化妝，保養洗浴用品都買開架商品；衣服鞋子也都買不超過千元，只要看起來能應付一些場合即可。

最後，她也表示「因為賺的不多，所以我花錢慾望盡量減少，我最多的花費大概就是吃跟出去玩吧！」更建議大家，如果薪水真的不高又想靠自己買房，可以先從不過度花費做起，持之以恆後，應該是有機會能成功買房！但文末她也感嘆，「算是來自南部郊區的小確幸吧。北部房價真的是南部望塵莫及，我無法想像。」

▲原PO指出自己月薪不到4萬卻成功圓夢買房，而存錢法曝光後也引來許多人討論。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出自己月薪不到4萬卻成功圓夢買房，而存錢法曝光後也引來許多人討論。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少也紛紛讚嘆直呼「勵志推」、「真是務實，令人喜愛」、「很棒，加油」、「多少錢多少事啊！很棒！比北漂米蟲好」、「買房辛苦，會先苦後甘的！勵志推～」、「推腳踏實地 在這個物慾橫流的時代很不容易」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

存錢 月薪 省錢 買房 小資族

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