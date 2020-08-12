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男友消失一整天終於回訊息！她見「6字」心涼了：太難受

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 18:37:45update2020-08-12 18:45:12

▲一名女網友指出，自己男友某日消失一整天都沒回訊息，而隔日終於收到對方消失，沒想到男友冷淡回應6字，讓她當場心碎了。（示意圖／翻攝Pixabay、Dcard）
▲一名女網友指出，自己男友某日消失一整天都沒回訊息，而隔日終於收到對方消失，沒想到男友冷淡回應6字，讓她當場心碎了。（示意圖／翻攝Pixabay、Dcard）
男女朋友交往久後，對方的一舉一動，甚至是一句話，總是能影響到自己的心情。就有女網友指出，男友消失了一整天都沒有回訊息，直到隔天早上終於有了消息，但沒想到一看到對方傳的「6字」就讓她徹底心涼感嘆「我現在心裡好難受⋯⋯」。

原PO於《Dcard》上發文，表示自己男友消失了一整天，她本以為可能因為對方近期在準備考試，需要一點自己的空間，所以才沒有去聯絡對方。然而，隔天一早男友終於傳了訊息給她，但看到對方的傳訊內容，就讓原PO難受直呼「我開心不起來⋯⋯他的意思是想分手嗎？還是只是覺得沒有樂趣？到底想表達什麼⋯⋯」。

原PO也貼出兩人對話紀錄，只見她先是針對男友的傳訊擔憂回應「消失一天，我很擔心啊⋯⋯」，男友也解釋「沒事。做一樣的事呀」，她仍再度勸戒對方「以後不要這樣好不好，不喜歡」。然而，男友最後卻僅回6字「稍微有點累了」。看到這一段話，就讓原PO徹底心碎，更難受直呼「不知道該怎麼辦⋯⋯我現在心裡好難受⋯⋯」。

▲原PO貼出兩人對話截圖。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO貼出兩人對話截圖。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，「如果後面有冷暴力的狀況建議可以分手了，過來人的肺腑之言」、「以前會這樣嗎，如果不會可能就有點問題」、「冷暴力真的直接分手，分一分比較快樂」、「感覺你好痛苦，溝通無效就放手吧！如果他真的沒心你講什麼都沒用」。

不過，也有人提出不同看法，「這幾句對話線索都談不上，多關心幾句吧！我不會通靈」、「可能是最近很忙，然後想對你撒嬌才說出有點累了的心聲」、「只有我覺得可能是因為讀書太累了嗎？」、「為什麼情侶之間不能給一點獨處的時間啊！有時候就是心很累想自己藏起來啊」。

最後，不少網友也給予原PO建議，直言「其實我建議見面談談比較好，有時用文字溝通沒辦法讀懂對方情緒」、「感覺會講這種話的人很容易有心事喔！情緒很多的人記得找他聊聊，請他務必說說內心話」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

男友 消失 情侶 傳訊息 分手

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