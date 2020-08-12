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新鮮人月薪開42K被狠嗆！老江湖曝「暗黑真相」：太天真

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 23:21:40

▲一名網友指出，自己面試時開出了42K的薪資，沒想到卻被人資狠酸。（圖／翻攝 Pixabay ）
▲一名網友指出，自己面試時開出了42K的薪資，沒想到卻被人資狠酸。（圖／翻攝 Pixabay ）
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。不過，就有女網友指出，自己先前被某間電商公司邀去面試，期望薪資部分她就開出了42K，沒想到卻被人資當場狠酸，讓她不解提問「真的有很高嗎⋯⋯」，而引起許多人討論。

原PO於《Dcard》上發文，表示自己是應屆畢業生，大四時在外商行銷部實習一年，最近就北上求職，近期應徵了一間電商公司的行銷相關職缺。第一次面試時，原PO就認真地準備履歷和作品集，面對面試官的問題也能順利回答，結束後也被告知可能會有二面，但仍需等一段時間。

不久後，原PO就接到了人資打來的電話，電話裡頭人資再次拜託原PO自我介紹，也詢問了她履歷上的問題。但當人資詢問期望薪資時，原PO回答了「42-44K」，人資一聽就狠酸「你雖然有一年的實習經驗，但你終究是一個22歲剛畢業的新鮮人欸，不調低一點嗎？」

這樣的狀況，就讓原PO不解提問，「既然人力銀行上寫面議，我開42-44k真的有很高嗎⋯⋯電話最後人資跟我說無論有沒有錄取都會通知，沒有錄取的會先通知；而有錄取的話最慢這週一答覆我。等到今天，啥都沒有收到，我是不是要被無聲卡了」。

▲原PO指出，自己面試時月薪開了42K，卻被人資狠酸「你終究是一個22歲剛畢業的新鮮人欸，不調低一點嗎？」（圖／翻攝Dcard）
▲原PO指出，自己面試時月薪開了42K，卻被人資狠酸「你終究是一個22歲剛畢業的新鮮人欸，不調低一點嗎？」（圖／翻攝Dcard）
問題一曝光後，就引來許多網友討論，不少人一看紛紛揭開真相，「面議達4萬很常見，但不代表新鮮人能開4萬」、「我都會說依公司規定，新人坦白講沒有什麼議價空間」、「這是你第一次找工作嗎？一堆工作寫面議，但根本開不到40K」、「職場上就是這樣，表面上一套實際上又是一套，職場工作就是心累+辛酸血淚」、「求職網上，那些經常性4萬，參考看看就好，台灣有很多工作，薪資都是不及格的，看到你的天真被社會踐踏，也很同情呢」。

另外，也有網友坦言，「不得不說以台灣目前的就業市場來看，新鮮人行銷起薪40k以上超級高，多面試幾次就會知道那些薪資範圍都說參考值而已，而且會一間間降低自己當初設的薪資水平哈哈哈哈」、「行銷職缺除非主管級，不然薪水商科墊底，30k都嫌高」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

工作 新鮮人 月薪 人資 面試

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