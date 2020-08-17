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移民澳洲比待在台灣好？過來人曝「2優勢」：9成後悔回來

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 17:20:00

▲一名網友上網提問「移民到澳洲真的好過待在台灣嗎？」而引起許多人討論。（圖／翻攝Pixabay）
▲一名網友上網提問「移民到澳洲真的好過待在台灣嗎？」而引起許多人討論。（圖／翻攝Pixabay）
不少台灣人為了追求更好的生活品質，或是更優渥的薪資條件而選擇前往國外工作。不過，就有網友好奇提問，「移民到澳洲真的好過待在台灣嗎？」引起許多人討論。

原PO於PTT八卦板上發文，表示澳洲位在南半球，離每個國家都十分遠，出國都得搭乘長途飛機，「反觀台灣剛好在日韓及東南亞中間，要去東南亞要去日韓都很近。」他也指出，澳洲中較為發達的城市如：雪梨又位在東南方，地理位置與台灣相比較沒有優勢。

這樣的情況，也讓原PO好奇發問，「雖然他們年薪很高，但感覺有種活在世界邊緣的地方，住澳洲真的比台灣好嗎？澳洲很大，到哪都要開很久的車，台灣走路附近有很多吃的，跟便利商店，但是工作品質可能澳洲會好很多，薪水又高，但是那邊開銷也大」。

▲原PO提問，移民到澳洲真的好過待在台灣嗎？（圖／翻攝PTT）
▲原PO提問，移民到澳洲真的好過待在台灣嗎？（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中不少人都大讚澳洲的「居住品質」和「生活機能」，直言「去生活過的9成都後悔回來」、「澳洲只要不是住真的太扯的小鎮，一定找得到大賣場，開車頂多10分鐘。重點是居住品質」、「澳幣跌這麼多，現在很多物價跟台灣差不多了，當然去」、「論生活品質澳洲真的屌打，說台灣物價便宜是在欺騙自己」、「去那邊生活就是享受，每年十月的藍花楹季更是美到翻」、「住鄉下，生活機能還是很完善，有中型超市」。

但也有網友提不同看法，「喜歡台北這種逛街或是夜生活就不適合，人家大部分早早就打烊了，也沒有像台灣有夜市巷口小吃攤，便利超商就不用說了，都市生活習慣會不適應的」、「如果把健保切掉的話，我看那些要上不上的怎麼在澳洲生活，在澳洲光要拿到駕照一群人就被卡死了」、「澳洲生活悠閒，喜歡自然、戶外活動的話很適合， 但是喜歡快速城市節奏，跑夜店、酒店ktv這種就沒意思」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

定居 生活品質 澳洲 台灣 健保

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