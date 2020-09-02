她錄取2工作問「哪個待遇好？」網秒選低薪　原因超心寒

原PO於《Dcard》上發文，表示近期錄取了兩份工作，但她坦言知道待遇都沒有很好，但因受不了待業的生活，因此才被迫從中選擇。
她也曝光兩份工作的條件，第一份工作月薪25000、每天上班8.5小時、月休6天、有餐費津貼但無全勤獎金；第二份工作則是月薪23800元、每天上班8小時、固定週休二日、無餐費津貼、沒有遲到早退就有1000元獎金、生日獎金也有500元。根據以上差異，原PO希望大家能幫忙她選擇。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，其中「第二份工作」是比較多人的答案，「右邊啊！明年就調到24000，這樣薪資不就一樣了？假又比較多」、「右邊正常工作，但都是不正常薪水」、「看你找工作的標準吧！可是這個薪水，確實低了些，想先扛著就右邊吧」、「右邊，工時較短又多兩天假，不要想不開選左邊」、「如果站在工讀的角度，選右邊比較合理，左邊很爛而且，有那種小數點的時數，對方會想辦法玩一些賤胚手法，壓低薪水」，綜合網友意見，不少人認為第二工作薪資雖不高，但若以休假、工作時數和第一份工作比較，來得相對好。
但也有人建議原PO進入第二間公司後，可以一邊工作一邊找尋其他職缺，直言「邊做邊找，這種薪水，真的不用太留戀，找到好工作馬上跳」、「選右邊，然後進去後繼續找，薪水低真的不要做太久，會被懷疑能力」；甚至還有網友希望原PO能試著找尋其他工作，「真的超爛，妳還是待業吧」、「兩家都不要吧..」。（編輯：陳雅雲）