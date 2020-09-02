3年女友想借35萬！他著急求助　眾曝「妙招」感情零傷害

原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示自己有位交往3年的女友，雙方甚至有可能到談及婚嫁的地步，然而近期女友跟銀行信用貸款了35萬，但坦言「因利息高」想向原PO借。
他也貼出對話紀錄，只見對話中女友表示，自己跟朋友投資飲料店，跟銀行信貸了35萬，但因利息過高，因此打算直接和原PO借，更承諾每個月領薪水後會分期還給他。對此，他也回應「35萬畢竟不是小數目，我先看我銀行裡面運用資金還夠不夠，明天跟妳說好嗎？」也因遇到這樣突發狀況，讓原PO著急提問「各位會借嗎？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「你會問就表示你心裡不是想借」、「會發文問這種問題不就代表你自己心裡有個底了嗎～～」「自己的女友應該清楚他的為人吧！我想你心中已經有答案了，就是不想借才上來問，如果想借就直接借了吧」、「結婚前，白紙黑字寫明，備註：結婚後免還」。
其中也有網友分享解決辦法，直言「你幫她繳利息的部份就好」、「讓他借信貸吧！你幫他付一半甚至全部利息也沒差」、「簡單啦！你說銀行貸款都貸了，女友繳本金利息你幫他出，0風險，這樣什麼都不怕，能花小錢處理就處理」。
看完網友給予的意見後，原PO也更新內文感謝大家，他也坦言「幫她分擔一半利息，至少是陪著她，交往三年，有出過國，我到現在沒讓她出過任何費用，自己家庭也不好過，我也想趕緊買房。因某些因素，就算結婚也只有我們兩個生活，她不用融入和面對我個人的家庭，買房我也沒想過她一起分擔，分擔一半利息也是盡我能及的。」（編輯：陳雅雲）