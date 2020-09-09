為何捷克議長回國後不承認台灣？眾抖「一關鍵」：別怪他

捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）日前率領90人訪台，上週結束行程後返國，當時韋德齊在立法院演說時，用中文表示「我是台灣人」一話，獲得全場掌聲，模仿美國前總統甘迺迪反共演講時喊「我是柏林人」，但7日韋德齊在CNN上卻表示「沒有在訪台期間稱台灣是獨立國家」。對此，就有網友討論「韋德齊回國後態度大轉變的原因」，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「其實捷克議長會這樣沒什麼意外的，人在社會上就是討飯吃，在政治意識的壓迫上，韋德齊就算心理認同台灣是國家，也得說台灣不是國家，畢竟承認了，工作沒了、生意也沒了，看看歐美也是一樣的道理，整天說撐台灣，中國一出手馬上就改口，現在這個社會，太講原則是會餓肚子的，就如同台灣人也有自己的生存模式，民進黨喊台獨但不敢獨，國民黨也不敢獨，整天吵鬧，國際社會不過是一場戲而已」。
貼文一出，網友紛紛回應「政治意識凌駕在所有上頭，一環扣一環，最高的依舊是政治型態」、「當然啊，對他們來說台灣在國際上只能當筆尖」、「喊什麼跟做什麼本來就是兩回事」、「就跟口罩一樣，可能許多國家感謝台灣，但因為與中國利益更大，必須捨棄的部分就是台灣，所以也別太怪捷克議長了」。
對於韋德齊訪台一事，不僅造成中方震怒表示「捷克將付出沉重的代價」，連在捷克政壇也引發不少激辯，捷克總理齊曼就指出「他將不會邀請韋德齊加捷克的高層外交政策官員會議，並指出韋德齊的訪台行可能會對國內造成傷害」，直言這次訪台行程對中國來說根本是「幼稚的挑釁」。（編輯：張嘉哲）