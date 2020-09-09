為何捷克議長回國後不承認台灣？眾抖「一關鍵」：別怪他

捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）日前率領90人訪台，上週結束行程後返國，當時韋德齊在立法院演說時，用中文表示「我是台灣人」一話，獲得全場掌聲，模仿美國前總統甘迺迪反共演講時喊「我是柏林人」，但7日韋德齊在CNN上卻表示「沒有在訪台期間稱台灣是獨立國家」。對此，就有網友討論「韋德齊回國後態度大轉變的原因」，貼文引發熱議。





▲立場一向親北京的捷克現任總統齊曼，批評韋德齊訪台的言行是向北京的「幼稚挑釁」。（圖／美聯社／達志影像）