台人狂看花木蘭？眾嘆「說好要挺香港」　反轉真相全傻了

迪士尼經典動畫真人版《花木蘭》日前正式上映，由於上映時間恰逢上週末，不少人剛好休假就到電影院觀賞一番，而目前電影票房已經達到3757萬元新台幣。對此，就有網友討論「為何大家要一直帶風向？大家真的知道真相嗎？」貼文引發熱議。





▲網友討論迪士尼近兩年上映電影的首週票房。（圖／翻攝PTT）