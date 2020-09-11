台人狂看花木蘭？眾嘆「說好要挺香港」　反轉真相全傻了

迪士尼經典動畫真人版《花木蘭》日前正式上映，由於上映時間恰逢上週末，不少人剛好休假就到電影院觀賞一番，而目前電影票房已經達到3757萬元新台幣。對此，就有網友討論「為何大家要一直帶風向？大家真的知道真相嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「不懂媒體跟網友為何要一直帶風向，如果仔細看的話，迪士尼近兩年推出電影首週的票房，17部電影裡面，《花木蘭》只贏過3部，連《阿拉丁》都快兩倍了，這部就是主打華人市場，結果台灣人完全不領情，都已經最爛了，還要多爛才叫抵制？成本《粽邪》200倍，票房1.5倍，還要吹多久？」
只見迪士尼近兩年推出的電影中包括超夯的「冰雪奇緣首週1億」、「黑魔女2首週5469萬」、「蜘蛛人離家日首週1.8億」、「復仇者聯盟4首週3.9億」、「驚奇隊長1.9億」等等；而「花木蘭首週3306萬」僅贏過「摯友維尼首週788萬」、「愛滿人間首週356萬」、「小飛象首週2380萬」。
貼文一出，網友紛紛回應「你要想的是對手少這麼多，還賣這樣真的算普下了」、「就今年的電影排前三，大片都沒上，當然被吹說賣很好」、「疫情影響，強片都不上啊，阿迪士尼大品牌，第二名當然可以做文章」、「真的算是賣崩了...不懂在捧啥」、「票房輸泰國就知道花木蘭在台灣賣崩啦」。
事實上，網友之所以爭執《花木蘭》票房問題在於，從去年香港反送中示威行動當中，不少港警對人民施加暴力鎮壓，當時不僅引發港民憤怒，台灣也有不少人聲援，而在《花木蘭》真人版上映消息曝光時，就有網友發現主演女星劉亦菲，曾在微博挺港警這樣的作為，因此揚言發起抵制，如今，電影上映後，雖票房成績還算不錯，但也因為疫情關係，導致國際強檔片都未參一腳，再次掀起「其實花木蘭這樣票房算差」的話題。（編輯：張嘉哲）