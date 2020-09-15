為何一堆網美都裝單身？內行抖出「暗黑真相」：逼到絕路

現在科技網發達，不少社群平台也如同雨後春筍一般，有直播類型的，也有與人互動貼文類型，而常常一些長得漂亮可愛的女孩，經常吸引不少粉絲追蹤，成了大家口中的「網美」。而最近，就有網友討論「網美是都很習慣隱瞞自己有男友嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「網路美女簡稱網美啦，他們都很會直播，但發現他們多數都會隱瞞自己有男友，然後跟網路上的男性們聊天，是因為要騙抖內嗎？到底為什麼網美都很習慣把自己包裝成單身啊？有八卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「就跟偶像一樣，說單身才有豬哥迷妹覺得自己有機會啊」、「製造假機會啊，讓你覺得有望，狂抖內就發大財囉」、「我朋友蠻多網美的基本上都死會但對外都說單身」、「身邊真的一堆網美有男友說單身，超瞎」、「不說單身沒價值，也沒人要抖內你，這是陰暗面啦」、「為了賺錢很正常吧，不這樣做誰要支持你啊，算是被逼到絕路啦」。
事實上，先前也有網友討論過「女保險員為何一堆人單身」，其原因也與「網美」大同小異，就是為了與異性客戶能夠洽談更順利，而在現今，其實也有許多公眾人物的感情生活都被經紀公司規定不能暴露，因為一但曝光戀情，粉絲不見得會再繼續支持該藝人，甚至從粉絲轉路人，為了賺錢及工作所需，只能選擇低調。（編輯：張嘉哲）