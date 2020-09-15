為何一堆網美都裝單身？內行抖出「暗黑真相」：逼到絕路

現在科技網發達，不少社群平台也如同雨後春筍一般，有直播類型的，也有與人互動貼文類型，而常常一些長得漂亮可愛的女孩，經常吸引不少粉絲追蹤，成了大家口中的「網美」。而最近，就有網友討論「網美是都很習慣隱瞞自己有男友嗎？」貼文引發熱議。





▲網友不解為何許多網美都要假裝單身。（圖／翻攝PTT）