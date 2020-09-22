冷氣狂漏水！人妻「1招」輕鬆解決　網狂讚：真的防側漏

台灣夏季氣候悶熱，許多人到家都立馬打開冷氣，但除了電費會增加，冷氣也有時候也會出現漏水現象，只能請師傅來修理。近日，就有網友分享，家裡的冷氣瘋狂漏水，但師傅也不是馬上就到，只見她用一招輕鬆解決，貼文一出也引起熱議。





▲網友用「衛生棉」一貼，輕鬆解決冷氣漏水的問題。（圖／翻攝自《爆笑2公社》 ）