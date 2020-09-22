冷氣狂漏水！人妻「1招」輕鬆解決　網狂讚：真的防側漏

台灣夏季氣候悶熱，許多人到家都立馬打開冷氣，但除了電費會增加，冷氣也有時候也會出現漏水現象，只能請師傅來修理。近日，就有網友分享，家裡的冷氣瘋狂漏水，但師傅也不是馬上就到，只見她用一招輕鬆解決，貼文一出也引起熱議。
原PO在《爆笑2公社》貼出一張照片，因為最近天氣悶熱，常常開冷氣，但冷氣卻開始漏水，在等師傅來修之前，總不能一直讓它不停漏，打掃起來也比較麻煩，於是她想出一個解決辦法，只要輕鬆一貼，就可以馬上完成「吸附式大容量抗漏水裝置」。
從原PO貼出的照片中可以看見，冷氣的原本漏水的地方，全都被「衛生棉」貼住，利用它會吸水又不會外漏的特性，輕輕鬆鬆就解決冷氣漏水的問題，這也讓原PO開心的說「被自己的聰明機靈帥到」。
許多網友看到也回應，「真的是生活智慧王」、「這招學起來，比水桶好多了」、「記得拿夜用型的」、「師傅來應該傻眼吧」、「完全沒想到有這招」、「用尿布撐更久」、「大台的要用蟾蜍墊啦」、「晚上的話，是不是應該用夜用型的比較好」、「學起來了！現在剛好是旺季，根本叫不到修理的師傅」、「好媽媽的智慧」。
另外網友也說，「一般都是排水孔堵塞，清完應該就好了」、「就只是排水管不通，如果可以去排水管末端吹一大口氣，就會通了，只是濾網還是要常洗」、「之前漏水，我用吹風機吹熱排水管壓一壓，一坨東西流出去就沒再滴了」、「這位置是排水管吧，還是會脫落吧」、「先檢查排水管是不是阻塞，或是壁釘脫落造成管路積水」。（編輯：許智超）