美版寄生上流？鐵道工霸佔「消失的秘室」　爽住中央車站

韓國電影《寄生上流》劇情提到主角們透過話術和技巧，在富人一家不知不覺的情況下入住豪宅，更是在「消失的密室」中發現隱藏的秘密，與陌生人共居的駭人劇情和對社會現象的觀察一舉拿下該年度奧斯卡最佳影片，而近日美國紐約中央車站也上演了相同情況！有3名鐵道工人長期占據了中央車站下方的儲藏室，打造成屬於他們的「男人窩」，消息曝光後引起不少國外網友討論。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，美國紐約大都會運輸署（MTA）在前（24）日調查報告指出，2019年8月他們抓到有3名受雇大都會北方鐵路的電纜工人、木匠工頭和電工工頭因為熟悉中央車站下方的一處儲藏室，因此決議將這個不為人知的秘室打造成自己的男人窩，更發揮各自專長替房間內接上壁掛式平面液晶電視、網路線、裝滿零食、啤酒的冰箱、微波爐，甚至還準備了健身器材、替電視接上串流平台服務。

▲這三人時常會在「男人窩」小酌開趴，就連電視、電玩、沙發床都有。（圖／翻攝自MTA調查報告）

「許多紐約客都會幻想能在曼哈頓精華區的豪宅內喝上一瓶冰啤酒」，MTA監察長卡羅琳（Carolyn Pokorny）受訪時如此表示，「但幾乎沒人膽敢直接霸佔中央車站的空間，還趁職務之便利用MTA的資源和納稅人的錢來改善、打造自己的男人窩」，而三人因為收到匿名舉報後被揪出，目前已經遭到停職處分，至於後續懲處還得持續調查3人是否有怠忽職守、趁上班時間溜回「男人窩」內打混摸魚的情況而定。

不過這則消息也獲得不少國外網友討論，許多網友就笑稱這3人實在是太機智了，「只是自己打造個休息室，不為過吧！」、「真令人羨慕」、「其中一人是不是建築師巴布」、「工會應該把他們當作榜樣啊！」、「自己的員休室自己蓋」、「寄生上流原來是真的」、「我也希望自己有辦法在上班地點打造這樣一個環境」。（編輯：楊智傑）