遊樂園什麼設施最惹人厭？「3答案」被狂點：絕對催吐機

台灣遊樂園林立，其中不少樂園都會提供各式遊玩設施，讓民眾能夠在園內快樂度過，除此之外許多樂園更是小時候戶外教學的必去之處。不過，就有網友好奇提問「大家最討厭的遊樂園設施？」對此，就引來許多人曝光答案。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示大家多少都有去過遊樂園的經驗，其中遊樂園的遊玩設施就包括雲霄飛車、旋轉木馬、碰碰車等，而原PO就好奇發問「鄉民有沒有那種死都不想上去的遊樂設施，或是覺得很頭暈，生理上無法接受的？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中最多人點名的就是「咖啡杯」，「咖啡杯+1，不可怕但是我很會暈」、「咖啡杯，暈到不行」、「咖啡杯，會轉的」、「咖啡杯，絕對催吐機」、「咖啡杯+1，會想吐，最喜歡海盜船」。
另外「海盜船」也被許多鄉民提及，「海盜船，到底是有扣緊沒扣緊怕死」、「海盜船，玩這個心臟會很癢」、「海盜船，那邊會有很奇怪的感覺，不太會形容，好像被電到」、「海盜船，每次坐都看到有人吐」、「海盜船，坐幾次都超怕，那個垂直時的懸停真的不行」。
甚至還有人點名「自由落體」類型的設施，直言「自由落體那種，我都不太會暈，只怕高速俯衝那種」、「自由落體的都無法QQ」、「自由落體啦」、「自由落體，太高腳又懸空我好像就不行」。（編輯：陳雅雲）