遊樂園什麼設施最惹人厭？「3答案」被狂點：絕對催吐機

台灣遊樂園林立，其中不少樂園都會提供各式遊玩設施，讓民眾能夠在園內快樂度過，除此之外許多樂園更是小時候戶外教學的必去之處。不過，就有網友好奇提問「大家最討厭的遊樂園設施？」對此，就引來許多人曝光答案。

▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）