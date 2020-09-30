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新竹外海驚現「神秘黑圈」！她疑惑10年　幻象飛官解答了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-30 16:45:00

新竹外海
▲一名網友指出，自己發現透過Google地圖，發現新竹外海有一塊神秘圓圈。（圖／翻攝Google Maps）

近年來科技不斷發展，現代人都會透過Google Maps的導航功能查詢路線，甚至能以切換成不同模式觀看街景。不過，就有女網友指出，自己在透過Google Maps就發現新竹外海有一個神秘黑圈，讓她不解真面目究竟是什麼？問題曝光後，卻釣出幻象飛官揭密真相。



原PO於《Dcard》上發文，其貼了一張新竹外海的Google Maps畫面，只見海上能看見一個神秘圓圈，這就讓原PO疑惑提問，「在新竹外海的那個圓圈圈東西是什麼？心情疑惑了好幾十年」。


▲一名網友指出，自己發現透過Google地圖，發現新竹外海有一塊神秘圓圈。（圖／翻攝Google
▲原PO因海上的神秘黑圈，困惑10年之久。（圖／翻攝Google Maps）
問題一曝光後，就引來不少網友搞笑留言，「在新竹附近的話應該是貢丸」、「海底UFO」、「好奇+1」、「應該是像什麼環礁那一類的吧」、「墜落在海底的飛碟而已，這沒什麼好驚訝的」。

然而就有一名自稱幻象飛官的網友出面揭穿真相，直言「那只是一小片礁石...我看到不想看了，那剛好在我們幻象的起降航線上，每次飛新竹外海的訓練空域上都看的到」。


也有一名行家補充，其實該塊黑影也有可能是衛星影像沒處理好的部分，表示「其實Google地圖上有非常多這種狀況喔，畢竟沒有要做什麼學術或軍事用途（又是免費提供的），沒有人會每個點檢查是不是有處理乾淨，反正大概看得懂就好。另外仔細看也可以發現除了島嶼陸地附近以外的海都超級敷衍，因為使用Google地圖的人通常不會在海上，所以沒必要做這些沒有人的地方的影像處理」。（編輯：陳雅雲）

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