新竹外海驚現「神秘黑圈」！她疑惑10年　幻象飛官解答了

近年來科技不斷發展，現代人都會透過Google Maps的導航功能查詢路線，甚至能以切換成不同模式觀看街景。不過，就有女網友指出，自己在透過Google Maps就發現新竹外海有一個神秘黑圈，讓她不解真面目究竟是什麼？問題曝光後，卻釣出幻象飛官揭密真相。

▲原PO因海上的神秘黑圈，困惑10年之久。（圖／翻攝Google Maps）