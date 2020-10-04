婚宴收紅包要現場打開？過來人揭「悽慘後果」　眾全戰翻

結婚是人生中的一件大事，不少新人都會舉辦婚宴邀請親朋好友一同慶祝喜事，而婚宴中收禮金可說是非常重要的角色之一。不過，就有網友指出，自己近期被親戚拜託幫忙在婚宴中收禮金，但自己先前沒有過類似經驗，因此讓他好奇提問「有什麼該注意的？」對此，就有許多過來人針對「是否現場打開紅包、禮金」一事提出不同見解。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示最近親戚準備要結婚了，對方希望他能幫忙在婚宴中收禮金，這就讓原PO好奇發問，「之前沒有這種經驗，所以來問問有什麼要特別注意的事嗎？或是什麼能做什麼不能做？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中就有人建議原PO「當場打開紅包」，「一定要現場打開點，因為包的人會要確認收禮人是不是有點對」、「現場沒打開點的話，事後記錄錯很麻煩，因為那是回禮的依據」、「一定要現場打開點 因為包的人會要確認收禮人是不是有點對，紅包袋上跟禮金本上，也要紀錄金額」、「不現場打開到時候數字有誤差要算誰的？」
然而，不少人針對紅包能否當場打開一事，亦提出不同看法，直言「當過幾次收禮人員，建議收禮時可以在紅包上先編號，等有空檔時打開點收確認金額」、「最近參加一場是直接編號收下不點，覺得蠻貼心的」、「我自己偏好現場不點耶！這樣不好嗎」；但也有網友認為是否該打開紅包，還是要看現場討論結果，「這個就是看你們的討論結果啊！看要標註名字編號之後再確認金額，還是當下就打開來紀錄是多少錢」。
另外，也有過來人分享心得，「記得多帶幾個空白紅包袋放旁邊，很多人是現場才掏錢包的」、「每頁做一次小計，最後頁再總計，這樣如果中途算錯檢查比較方便」、「錢點對，紅包袋號碼跟名冊號碼一致，基本就90%完美了；剩下10%就是效率不要卡住，多準備空白紅包跟筆」、「編號要跳過4」。（編輯：陳雅雲）