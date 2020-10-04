婚宴收紅包要現場打開？過來人揭「悽慘後果」　眾全戰翻

結婚是人生中的一件大事，不少新人都會舉辦婚宴邀請親朋好友一同慶祝喜事，而婚宴中收禮金可說是非常重要的角色之一。不過，就有網友指出，自己近期被親戚拜託幫忙在婚宴中收禮金，但自己先前沒有過類似經驗，因此讓他好奇提問「有什麼該注意的？」對此，就有許多過來人針對「是否現場打開紅包、禮金」一事提出不同見解。

▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）