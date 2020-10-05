3男「搶著付飲料錢」！尷尬結局曝光　外送員傻愣：悲哀

許多人在中秋連假時，除了和家人團圓，也會揪好友們一同烤肉，對此，也有一名男外送員表示，近日外送12杯飲料到一處民宅，有三個男生搶著付錢，還有人問「千元大鈔可以找嗎」，豈料，過了20秒，卻發生「超級尷尬」的事情，空氣彷彿瞬間凝結，讓他直呼「氣氛超詭異」。

該名男外送員在臉書社團《UberEATS台灣》發文，表示近日因中秋節，許多人都在烤肉，而他剛好外送到一處民宅，有12杯飲料，總共590元，只見在場有20多位年輕人，其中有3位男生搶著付錢，還有人問「千元大鈔可以找嗎」，他也回應對方「可以」。

▲一名外送員在臉書社團《UberEATS台灣》發文。（圖／翻攝自《UberEATS台灣）

然而，最後也不是當初那三個男生付錢，是一個小美女給了男外送員600元，還說「不用找了」，這也讓他直呼「當下真的覺得......年輕人低薪的悲哀」。

貼文一出，引起網友熱議，「都要裝一下，才不會顯得太過小氣，其實...呵呵」、「年紀輕輕，只剩一張嘴」、「有心要付錢，是不會在那邊爭」、「套路」、「笑死」、「你沒大聲嗆：幾十歲的人了，幾百塊錢盧來爐去，要不給錢，要不我請」、「12杯飲料付不出來，還搶著上」。（編輯：郭佩蓉）



