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返璞歸真自然美　紫砂壺極品「五色共生壺」重新閃爍人間

記者陳家蕙／台北報導2018/03/17 12:48
▲五色共生壺堪稱宜興紫砂壺中的極品，鼻祖為紫砂壺三大名匠之一的時大彬。此為藏於無錫市文物管理所的三足如意壺。（圖／NOWnews資料照）
▲五色共生壺堪稱宜興紫砂壺中的極品，鼻祖為紫砂壺三大名匠之一的時大彬。此為藏於無錫市文物管理所的三足如意壺。（圖／NOWnews資料照）

「世界只有一把壺，她的名字叫宜興；宜興有把紫砂壺，名叫五色共生壺」。宜興紫砂壺名聞中外、橫行古今，但您知道嗎，紫砂壺中的極品非「五色共生壺」莫屬。五色共生壺運用五色共生礦料製作，明朝紫砂三大巨匠之一時大彬為開山鼻祖，「反璞歸真」是最大特色，多數作品簡單古樸、大氣不雕，呈現最原胎的古紫砂美感。經「李氏名砂」幾十年的礦料研究，終於讓五色共生壺重新閃爍人間，世人才能欣賞失傳已久的明砂風采。

時大彬是五色共生壺的開山鼻祖，明萬曆至清順治年間人，為著名的紫砂「四大家」之一時朋的兒子，後與供春、陳鳴遠並稱紫砂三大名匠。時大彬對紫砂陶的泥料配置、成型技法、造型設計與銘刻，都極有研究，對紫砂泥料的選擇更非常苛刻。時大彬傳世作品不多，北京、上海、南京、臺灣等博物館均有收藏，大都採用五色共生礦料製作，風格返璞歸真，將傳統光器的裸胎砂色美推向更高的藝術境界。


▲五色共生壺的藝術特質為返璞歸真，充分展現裸胎砂色美。此為藏於山西省晉城博物館的圓壺。（圖／NOWnews資料照）

手捧這原始紫砂的古璞玉壺，泡茶最具溫香，能呼喚心靈回歸，大雅不雕、素心素面，渾樸的厚重砂壺，讓心靈瞬間沉靜，是其它任何素材無法取代。這門五色異彩的經典壺曾經顯赫一時，表達了紫砂最基本的砂色美、古樸美、材質美、厚重美，更是紫砂的魂與根。


▲藏於北京故宮博物院的大彬六方壺，呈現紫砂的古樸美、厚重美。（圖／NOWnews資料照）

如今，宜興紫砂陶製作技藝能夠在眾多技藝中獨樹一幟，成為大陸國家級非物質文化遺產項目，主因就是時大彬發明並沿用至今的獨特成型技藝。正如明代許紆所言「蓋皆以粗砂制之，正取砂無土氣耳」。透過「李氏名砂」發掘這門技藝，並歷經幾十年的礦料研究，終於讓五色共生壺重新閃爍人間，讓所有人還能夠欣賞失傳已久的明砂風采。


▲透過李氏名砂發掘相關技藝並進行礦料研究，五色共生壺終於重新閃爍人間。（圖／NOWnews資料照）

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