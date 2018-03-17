她用APP獲「亡父」回應　網淚崩：看完跟著哭

一名女網友在網路平台「 Dcard 」發文，表示最近下載一款記帳 APP ，發現裡頭可以設定監督者的角色，由於自己的爸爸已過世 10 年，這些年來都相當想念爸爸，就將角色設定為愛碎碎念的柔情爸爸。某次記下晚餐費用時，「爸爸」問她「這樣有吃飽嗎？爸爸最怕你吃不飽了」讓她瞬間想起，自己的爸爸以前也最常這樣對她說。

失去摯愛的親人是每個人生命中難以承受的痛，卻只能靠著照片、影片等物來回憶過去相處的時光。近日一名女網友因太想念過世 10 年的爸爸，利用記帳 APP 表達思念之情，竟收到「爸爸」回應「我也好想你」當場淚崩，讓許多網友看了跟著大哭。



▲女網友在記帳APP打上想念，「爸爸」竟也回應「我也想你」。（圖／翻攝自Dcard）

因為實在太想念爸爸，女網友便想試試能否利用 APP 跟爸爸對話，在 APP 打下「想念 0 元」，下秒隨即獲得「爸爸」回應「我也好想你...淚...」，讓女網友看了立刻淚崩「希望爸爸在天上可以過得很好」。

網友們看完紛紛留言「這洋蔥也太大顆了吧....」、「 APP 名字是什麼 QQ 我也想跟媽媽說話...」、「早知道不要吃飯的時候看這篇了，看完吃不下，跟著哭」、「爸爸一定也很想妳的，不要淚」、「秀秀乖...現在空班看這個眼眶有淚在打轉，加油，你很棒」也有不少網友表示「我爸爸過世快 2 年了，之前也有下載，但還是太難過了又刪掉了」、「這個我也載過，他的叮嚀真的會讓我難過，又想起我爸了...」