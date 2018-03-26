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狠毒！幼教師塞飯虐打2年　5歲童：我們活的下去嗎？

社會中心／台中報導2018/03/26 15:00
▲孩子遭黃師猛塞飯，還被逼著吃下沾到鼻涕的飯菜。（圖／翻攝自「爆料公社」）
▲孩子遭黃師猛塞飯，還被逼著吃下沾到鼻涕的飯菜。（圖／翻攝自「爆料公社」）

又傳幼教老師虐童事件！台中北區吉維妮幼兒園 27 歲黃姓女教師，在去（ 2017 ）年 12 月遭家長控訴長期對孩子暴力毆打、言語羞辱及恐嚇威脅，讓年僅 5 歲的孩子每天活在恐懼與絕望之中，無助的問「我們活的下去嗎？」更造成孩子出現焦慮、憂鬱等症狀，但園方及老師卻全盤否認一切不當行為，讓該名家長心碎，出面公布相關畫面，呼籲政府及教育局為孩子建立一個安全的生活環境。

該名家長在「爆料公社」貼出一張照片及三段影片，表示孩子讓黃師從 3 歲教到大班 5 歲，沒想到黃師竟「長期使用驗不到傷的方式來傷害幼童」。該名家長指出，去年 11 月孩子曾遭一男同學歐打胸口，向黃師反應後，黃師竟以「他是因為喜歡你才打你」要求孩子抱抱和解，孩子非但沒獲得男同學的道歉，更被黃師警告不准將此事告知家長，若說出去「就是把你打更慘更大力」。同年 12 月間，黃師更在爸爸到園接孩子時，當著孩子的面向爸爸告狀「孩子今天吐了，吃的慢，拖累大家」，故意離間親子間的信任，塑造孩子負面形象。

當日孩子返家身體不適、臉色蒼白，在家長詢問下才哭著透露早餐是站著吃的，吃得慢被老師罰舉碗罰站半堂課、邊哭邊站，午餐只要吃不完就會被老師塞飯「把食物一直塞進孩子的嘴裡，不讓她咬和嚼，一直塞到噎到她吐了，她一直哭老師一直塞，吐出的東西沾上許多鼻涕，老師把沾鼻涕的東西又要塞入孩子口中」，更威脅孩子不吃就不用去上課。老師更在點心時間拿著鐵尺打罵、逼往嘴巴塞麵包，孩子塞到不舒服到一旁的小桶子蹲著吐時「老師還對她說：你是在蹲馬桶啊...」，完全沒伸手替孩子拍背。


▲孩子遭拿鐵尺打罵，到一旁嘔吐還遭黃師譏諷「你在蹲馬桶嗎？」（圖／翻攝自「爆料公社」）

孩子的種種遭遇讓家長心疼不已，痛訴「只求孩子平安快樂，想不到老師是長期對孩子們施加暴力以鎮壓，並用驗不到傷的方式長期來傷害、統治孩子及班上同學，在傷害孩子們後也亳無畏懼的跟家長說孩子如何不好，來掩飾自己的惡行！！」該名家長說，孩子在沒上課後身心開始出現異常狀況，吃飯會噎到、喝水會嗆到，直到向孩子保證不再回去上課時，孩子才說出一切「老師有警告大家，誰回去跟爸媽講，要是爸媽跟老師問起，回來就是打更慘，爸媽問愈多打愈慘愈大力。」家長這才恍然大悟，難怪孩子曾生氣的要家長別再追問學校的事、她不想說，「而且當老師打人時，其他小孩都不敢看，因為看的話也會被老師處罰。」

不僅如此，孩子也說，黃師常手握拳頭邊打孩子的頭邊罵，還會用力折孩子的手指、折頭扭脖子、轉手腕、逼孩子憋尿，甚至將孩子拖入教室旁的教具間狂打，不顧孩子恐懼大哭，且打人的力道隨著年紀增長愈發大力，「孩子說有一次她和另一個同學都被老師打和罰站，孩子說她聽見那個同學對她說：『你覺得我們活的下去嗎？』孩子回同學：『我想我們活不下去了。』」，孩子離開園所後多次夢到被老師打死卻沒求救「不能求救，因為誰說出去誰就會被打的更慘，孩子說在夢裡只能一直忍，忍到被打死。」讓家長聽了趕緊帶孩子求助精神科醫師。

該名家長說，目前黃師是一位合格合法的幼兒園老師，但與其對峙時，黃師及園方都否認虐童。為此，該名家長決定挺身而出公布一切，強力呼籲教育局在接獲家長匿名通報校方不當對待後，應由教育局連同警察及社工進入校園直接搜證調查，以求保全證據，並由檢查官提起公訴，保護幼童。同時希望政府設立獎勵保護老師，讓其他的老師或相關人員或家長等願意勇於舉發惡質老師的行為。

事情曝光後，幼兒園執行長許甘麗今（ 26 ）日出面表示，家長所述行徑為黃師個人行為，經了解，黃師疑似因準備結婚、煩惱過多情緒失控，目前黃師已被園方資遣，坦承園方確有督導不周之責，已向家長道歉，並以 18 萬 8 千元與家長達成和解。對此，台中市教育局主秘黃瀞儀則表示，若黃師確實違反《兒少法》，最高可處 30 萬元罰款並公布姓名，但黃師目前未在任何單位任職教保員工作。

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