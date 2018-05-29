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東京米其林餐廳御用麵包　50元銅板價登台上市

記者陳致宇／台北報導2018/05/29 16:19
▲來自東京米其林餐廳御用麵包店的 13 款精品麵包在台限時販售，最低 45 元就能吃得到。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.05.29）
▲來自東京米其林餐廳御用麵包店的 13 款精品麵包在台限時販售，最低 45 元就能吃得到。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.05.29）

來自東京的麵包名店 Le Ressort 是東京米其林二星餐廳 Florilège 指定麵包供應商，主廚清水宣光受飯店業者邀約來台進行半個月的客座，除了將東京店鋪熱銷的 10 款麵包帶來給台灣民眾品嚐，更結合在地食材推出 3 款充滿台灣味的獨創商品，最低 45 元就能吃到與東京米其林餐廳相同的美味。


▲主廚清水宣光曾於法國學藝，希望做出能與美食完美搭配的「主食麵包」。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.05.29）


▲主廚在歐式麵包的製作基礎上做變化，並以低溫發酵手法，提升麵團的甜味與香氣。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.05.29）

有別於台灣人及日本人習慣以米飯為主食，主廚清水宣光希望做出能與美食完美搭配的「主食麵包」，在歐式麵包的製作基礎上做變化，並以低溫發酵的手法，提升麵團甜味與香氣，雖然發酵時間較平常增加 4 至 5 倍，但這樣的堅持讓他的麵包在日本大獲好評。


▲結合台灣在地的馬告、紅茶葉、福灣莊園巧克力製作出 3 款「台味」精品麵包。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.05.29）


▲清水宣光特製的波蘿麵包，散粒狀的「酥波蘿」提升麵包的整體口感，是東京店舖的人氣商品。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.05.29）

此次清水宣光應台北花園大酒店邀請， 5 月 31 日至 6 月 15 日來台客座，於旗下台北 4 間六國麵包坊販售 13 款精品麵包，其中 10 款為東京店舖的招牌熱銷商品，另外 3 款則是結合台灣在地食材，包含馬告夏威夷豆起司、紅茶杏仁可頌、福灣莊園巧克力布里，每款售價 45 至 120 元。


▲ 10 款東京 Le Ressort 熱銷商品將同步在台販售。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.05.29）


▲ PRIME ONE 牛排館同步打造能襯托麵包的套餐料理，從前菜、湯品到甜點等，都能發現精品麵包的蹤跡。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.05.29）

為讓民眾也能感受「精品麵包佐餐共食」魅力， PRIME ONE 牛排館同步打造能襯托麵包的套餐料理，從前菜、湯品到甜點等，都能發現精品麵包的蹤跡，口感及味道不僅充滿歐式風格，也不會搶走麵包本身的風采，享用套餐還能獲贈龍蝦尾半隻。

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