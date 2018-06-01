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即時跑馬燈人妻放送下體1分鐘　快遞全看光賽前調整順　潘武雄「身體變輕鬆」8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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扯！人妻取貨「下體大放送」　網轟：想拍A片想瘋了？

國際中心／綜合報導2018/06/02 00:04
▲扯！人妻「彎腰露下體」給快遞看1分鐘，丈夫目睹全程。（圖／翻攝自推特）
▲扯！人妻「彎腰露下體」給快遞看1分鐘，丈夫目睹全程。（圖／翻攝自推特）

這玩笑實在開過頭了！近日在中國大陸網路上瘋傳一段影片，一對夫妻為了惡整快遞員，妻子竟沒穿內褲，僅套了件性感緊身洋裝，趁著快遞員送貨時，當著對方的面大喇喇彎腰點貨，毫不避諱露出光溜溜的下體，而丈夫則在一旁拍下全程。影片曝光後，夫妻倆的誇張行徑惹怒大批網友，紛紛痛批：「是想拍 A 片想瘋了嗎？」

從影片中可見，快遞員抵達時，該名穿著紅色露背緊身洋裝的妻子立即上前應門，並在接過包裹後，刻意背對對方彎腰清點水果的數量，還拿出 20 顆奇異果一個一個慢慢數，「 1、2、3 …18，哎呀，怎麼 19 個」，接著再數一次，總共耗時 1 分鐘，就是為了向快遞員展示沒有內褲遮蔽的下體。

為了讓快遞員看得更清楚，妻子還不斷挪動屁股，雖然攝影機並未拍到對方反應，但從說話語氣聽來相當淡定。而整段過程中，丈夫就站在門後偷看妻子如何戲弄快遞員，行徑相當惡劣。

有網友將影片 po 上推特，立刻引來大批網友觀看、轉載，許多網友看了後紛紛怒斥「簡直低俗當有趣」、「快遞員真的太可憐」、「屁股踢下去先啊」、「想拍 A 片想瘋了嗎？」也有眼尖網友發現這對夫妻整人並非第一次，指出「這對夫妻還有很多其他的影片，老公是外國人」，引發熱議。


▲過程中，妻子不斷挪動自己的屁股，為的就是讓快遞員能看得更清楚。（圖／翻攝自推特）

關鍵字人妻整人中國大陸下體裸露快遞推特
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