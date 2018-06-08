怪談追追追／雨都港口巴洛克洋樓　暗夜大火悲鳴四起成

好端端的美國大兵怎麼會來基隆港跟台灣女孩談戀愛，甚至還引發一場大火。在說故事之前先來了解一下當時的時代背景。1955年-1975年美蘇冷戰時期，美國參與越戰，當時的台灣如同美軍的後勤，除了補充糧食裝備，為了讓這群前往戰地的美國大軍能紓解壓力，也培育了一群人稱吧女（bar girl）的女孩，陪他們喝酒聊天提供性服務。

（文／林書竹 民俗文化一年級）雨都基隆，是重要的交通樞紐，更是軍事作戰的重要基地。因此在這有許多故事發生，位在仁愛區忠一路與愛一路交界處，距離港口不遠有一棟巴洛克風格的老洋樓，終年大門深鎖，周遭僅有零散小店營業，從交流道經過時還能看見被大樹掩蓋的空中花園，當地盛傳吧女與美國大兵的愛恨情仇，一場大火讓這成為了知名的廢墟鬼屋。

這棟氣派的巴洛克風格洋樓，建立於昭和6年（西元1931年）由當地煤礦大亨林開群所有。日治時期身為殖民地的台灣，是日本留歐的建築師大顯身手的實驗地，因此留下許多巴洛克風格的建築。之後便租給有台灣首位水彩西畫畫家的倪蔣懷當作工作室，國民政府來台後，美軍協防台灣，這棟洋樓被承租作為酒吧經營，令人悲傷的故事也就在此上演。

戰爭時期，下一秒是生是死沒有人知道，活在當下的美國大兵，便時常來到酒吧跳舞喝酒找樂子。有些是露水姻緣，有些則是一生摯愛。送往迎來的陪笑生活，使每位吧女都不禁期待自己有天也能和其他姊妹一樣，和美國大兵回到美國過平凡的人生。

吧女娜娜也抱著這樣期待，當發現自己懷孕時，更是相信美國大兵會帶著自己展開新生活。卻沒想到當自己告訴美國大兵懷孕時，竟惹來訕笑，說她是癡心妄想。羞憤交加之下，娜娜將酒精潑向美國大兵，點燃火苗玉石俱焚。瞬間華美的酒吧，哀嚎尖叫聲四起，一場大火奪走了數十條人命，也燒掉了吧女的美夢。

事發之後，周遭的酒吧也一間間的歇業，隨著時代變遷，也有不少店家進駐，只是不知道為什麼總是不久。有人說會聽見女人的哭聲，或是觥籌交錯歡快暢飲的聲音，甚至還會看到一些人影。嘗試動工拆除，不是工人突然受傷就是機器罷工。不過也有周遭擺攤的店家說根本沒這回事，只不過是產權不清後代子孫沒有處理，荒廢破舊罷了。

繪聲繪影的傳言使得許多人特意到此探訪，意外成為另一種恐怖觀光，期待有朝一日林開群洋樓能再現過去繁榮時刻，傷心的靈魂得以安息。

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