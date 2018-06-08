英國二隻佛系月月好個性　陪伴小主人互動超有愛！

英國一對住在曼徹斯特的夫妻養了二隻哈士奇—米莉和魯伯特。牠們雖然體型有點大，但十分愛撒嬌，常常和把拔抱抱蹭蹭秀恩愛。而去年小主人出生後，二隻月月也愛屋及烏，拿出最大的耐心和愛心來面對新來的小人類，超有愛的互動讓網友們直呼：要融化啦～～～

Just LOVE . #huskylife Milperthusky（@milperthusky）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 5 日 上午 10:23 張貼

舔把拔的時候熱情如火，但舔小主人的時候就記得把力道放輕呢～

Il always protect you @parkerthelegend . #huskylife Milperthusky（@milperthusky）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 30 日 上午 2:52 張貼

即使小朋友現在還不懂得控制力道，牠們也不會生氣！

因為牠們也好喜歡小主人啊～

毛小孩跟小朋友的互動就是這麼可愛溫馨呢！在有毛小孩陪伴的環境之下成長，相信他的童年一定會有滿滿歡笑和愛！

圖／instagram＠milperthusky

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/