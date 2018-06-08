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英國二隻佛系月月好個性　陪伴小主人互動超有愛！

寵毛網2018/06/08 17:48
英國二隻佛系月月好個性　陪伴小主人互動超有愛！（圖／寵毛網）
英國二隻佛系月月好個性　陪伴小主人互動超有愛！（圖／寵毛網）

英國一對住在曼徹斯特的夫妻養了二隻哈士奇—米莉和魯伯特。牠們雖然體型有點大，但十分愛撒嬌，常常和把拔抱抱蹭蹭秀恩愛。而去年小主人出生後，二隻月月也愛屋及烏，拿出最大的耐心和愛心來面對新來的小人類，超有愛的互動讓網友們直呼：要融化啦～～～

米莉和魯伯特是二隻很乖巧黏人的哈士奇。

米莉和魯伯特是二隻很乖巧黏人的哈士奇。

牠們常常和把拔秀恩愛，可說是地表最強小三！

牠們常常和把拔秀恩愛，可說是地表最強小三！

而去年底小主人出生了，牠們對於這隻小小生物十分好奇。

而去年底小主人出生了，牠們對於這隻小小生物十分好奇。

但牠們很快就了解這隻小生物很脆弱，要小心對待！

但牠們很快就了解這隻小生物很脆弱，要小心對待！

 

Just LOVE😍😘💙. #huskylife

Milperthusky（@milperthusky）分享的貼文 於 張貼

舔把拔的時候熱情如火，但舔小主人的時候就記得把力道放輕呢～

 

Il always protect you @parkerthelegend 😩💔😍💙. #huskylife

Milperthusky（@milperthusky）分享的貼文 於 張貼

即使小朋友現在還不懂得控制力道，牠們也不會生氣！

總是拿出最大的耐心來對待這個小傢伙！

總是拿出最大的耐心來對待這個小傢伙！

 

SO GENTLE since day one!😩👀😍💙. @parkerthelegend #huskylife

Milperthusky（@milperthusky）分享的貼文 於 張貼

因為牠們也好喜歡小主人啊～

毛小孩跟小朋友的互動就是這麼可愛溫馨呢！在有毛小孩陪伴的環境之下成長，相信他的童年一定會有滿滿歡笑和愛！

圖／instagram＠milperthusky

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字哈士奇小主人月月
內衣失蹤？正妹抬手秀「碗公側乳」日本「最沒人氣的動物園」　...

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