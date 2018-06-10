柴犬婚禮上負責送戒指　結果竟跑給新郎追！

日本一隻小有名氣的柴柴豆助座衛門日前身負重責大任卻砸鍋！原來牠的人類哥哥要結婚了，把拔讓牠擔任戒指小童的角色，負責在儀式進行時將戒指送到哥哥手上。沒想到正式上場時，牠雖然順利走到新郎身邊，但當新郎要伸手拿戒指時，豆助座衛門卻跑給牠追！可愛的意外插曲讓全場賓客也笑了！