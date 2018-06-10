柴犬婚禮上負責送戒指　結果竟跑給新郎追！

日本一隻小有名氣的柴柴豆助座衛門日前身負重責大任卻砸鍋！原來牠的人類哥哥要結婚了，把拔讓牠擔任戒指小童的角色，負責在儀式進行時將戒指送到哥哥手上。沒想到正式上場時，牠雖然順利走到新郎身邊，但當新郎要伸手拿戒指時，豆助座衛門卻跑給牠追！可愛的意外插曲讓全場賓客也笑了！
沒想到正式上場時，牠竟然跑給新郎追啊：
2018年5月27日(日) 昨日5月26日(土) @kashinoclub #樫野倶楽部 #風雅庭 で長男くんの結婚式でした。 豆ちんも無事に… #ringboy できたよ 豆ちんも参加した結婚式 色々ハプニングもありましたが 素敵な思い出になりました。 ︎ ︎ 参列者の皆さま @beautique.nakata @nicedpp @aringoc5 @bridalcore_tokiwa スタッフ 司会者 皆さまのお陰で 素敵ないいお式になった事に感謝 ありがとうございました。 あっくんまりちゃんおめでとう お祝いコメントもたくさんいただき 本当にありがとうございます #徳島柴ちゃん会#マメスケざえもん#結婚式 #shiba#shibastagram #shibainu #dog#日本#徳島#shiba_snap##狗 #dogstagram #shibalovers #shibalove#柴犬#ふわもこ部 #시바견#一只狗#pecon#animalland #西巴犬 #mofustagram #peconいぬ組 #pecon #wedding
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毛小孩是家人，也因此現在越來越多人都想要讓自家毛孩一同參與人生大事！不管是當戒指小童或是伴郎伴娘，相信每隻毛小孩都能像豆助座衛門這樣，讓大家留下難忘又特別的回憶的！
圖／instagram＠mamesukezaemon
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