NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追
即時跑馬燈提到他...賴清德眼眶紅了吳音寧被欺負！鄉民：回來當副縣長8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
新奇

柴犬婚禮上負責送戒指　結果竟跑給新郎追！

寵毛網2018/06/10 10:56
柴犬婚禮上負責送戒指　結果竟跑給新郎追！（圖／寵毛網）
柴犬婚禮上負責送戒指　結果竟跑給新郎追！（圖／寵毛網）

日本一隻小有名氣的柴柴豆助座衛門日前身負重責大任卻砸鍋！原來牠的人類哥哥要結婚了，把拔讓牠擔任戒指小童的角色，負責在儀式進行時將戒指送到哥哥手上。沒想到正式上場時，牠雖然順利走到新郎身邊，但當新郎要伸手拿戒指時，豆助座衛門卻跑給牠追！可愛的意外插曲讓全場賓客也笑了！

可愛的豆助座衛門擁有自己的IG帳號，是小有名氣的網紅狗狗。在人類哥哥結婚的這天，牠也沒有缺席，戴上了帥氣的啾啾，負責在儀式上送戒指給新郎。

可愛的豆助座衛門擁有自己的IG帳號，是小有名氣的網紅狗狗。在人類哥哥結婚的這天，牠也沒有缺席，戴上了帥氣的啾啾，負責在儀式上送戒指給新郎。

看牠帥氣又自信的模樣，相信這個任務一定難不倒牠！

看牠帥氣又自信的模樣，相信這個任務一定難不倒牠！

沒想到正式上場時，牠竟然跑給新郎追啊：

🐾 2018年5月27日(日)☀ 昨日5月26日(土) @kashinoclub #樫野倶楽部 ⛪👰🤵💕 #風雅庭 で長男くんの結婚式でした。 豆ちんも無事に… #ringboy 💍できたよ😊💦💦 豆ちんも参加した結婚式 色々ハプニングもありましたが 素敵な思い出になりました。 ✳✳︎ 参列者の皆さま❤ @beautique.nakata ❤ @nicedpp ❤ @aringoc5 @bridalcore_tokiwa ❤ スタッフ❤ 司会者❤ 皆さまのお陰で 素敵ないいお式になった事に感謝✨✨ ありがとうございました。 あっくん💕まりちゃんおめでとう㊗ お祝いコメントもたくさんいただき 本当にありがとうございます😊💕💕 ✨✨ #徳島柴ちゃん会#マメスケざえもん#結婚式 #shiba#shibastagram #shibainu #dog#日本#徳島#shiba_snap#🐕📷#狗 #dogstagram #shibalovers #shibalove#柴犬#ふわもこ部 #시바견#一只狗#pecon#animalland #西巴犬 #mofustagram #peconいぬ組 #pecon #wedding

豆助座衛門（まめすけざえもん）（@mamesukezaemon）分享的貼文 於 張貼

「好多人人家會緊沾嘛........」

「好多人人家會緊沾嘛……..」

而這個可愛的小插曲讓賓客都笑開懷，氣氛反而變得更歡樂了！因此還是要跟豆助座衛門說一聲：Good Job！

而這個可愛的小插曲讓賓客都笑開懷，氣氛反而變得更歡樂了！因此還是要跟豆助座衛門說一聲：Good Job！

毛小孩是家人，也因此現在越來越多人都想要讓自家毛孩一同參與人生大事！不管是當戒指小童或是伴郎伴娘，相信每隻毛小孩都能像豆助座衛門這樣，讓大家留下難忘又特別的回憶的！

圖／instagram＠mamesukezaemon

延伸閱讀

讓愛犬一同出席婚禮　牠竟在新人跳舞時便便！

流浪狗闖入婚禮躺新娘頭紗　超有愛新人不生氣還決定收編！

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字婚禮戒指小童柴犬
辣模下海賣淫　「老漢推車」中被逮魯男環島掛牌宣誓「回家就約她！」

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan