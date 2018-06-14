橘貓吃零食表情超狂野　主人全拍下笑翻網友！

尤其是吃零食的時候……….

一副要拼命的樣子啊啊啊啊啊！！！超兇猛！！！

結果這系列影片也在網路上造成瘋傳，讓皮姆現在的人氣完全不輸健力士了！只能說皮姆的表情實在太經典啦～

想看更多可愛的健力士和皮姆，可以追踪牠們的IG唷：instagram＠rina_takei

圖／instagram＠rina_takei

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