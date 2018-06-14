橘貓吃零食表情超狂野　主人全拍下笑翻網友！

不知道大家還記不記得那隻喜歡和洗窗叔叔隔著玻璃玩的可愛黑貓健力士？（延伸閱讀：超另類友情 黑貓與洗窗叔叔的每週約會！）健力士因為一系列的洗窗影片成為網路紅貓，而後來牠的主人又養了一隻橘貓取名為皮姆。最近牠的影片也絲毫不輸哥哥健力士的高人氣！原來主人發現每次給皮姆吃零食，牠迫不及待的表情實在太有戲！於是拍下來和網友們分享，果然讓大家都笑翻啦～～～
尤其是吃零食的時候……….
25/03/2018 Happy Sunday! ・ During recent snack times: a ravenous Pimms on two legs eating. He can’t even wait for the snack to be put on a plate and placed in his normal eating spot ・ Enjoy the rest of your weekend! ・ ・ ストーリーにも一部載せてるけど、 最近の#ピムスくん はおやつほぼ立ち食い です。笑 お皿に入れて運ぶのが待てません。 器用なのか奇跡なのか、 今のところ指は噛まれておりません まるで猫ではなく、#パックマン を育てている気分です。笑 ・ 話は変わり、 日本でまたおやつやおもちゃを買って帰ろうと思ってます。 何かオススメあったら教えて下さい♬ ・ 今日からサマータイムが始まり、 日本との時差は8時間に縮まりました！ これからどんどん明るい時間が長くなるし嬉しい。 それでは引き続き素敵な週末を♡ ・ ・ #食いしん坊なピムスくん #日々 #暮らし#にゃんすたぐらむ #にゃんだふるらいふ #neko #ねこ #ねこ動画 #london #selkirkrex #セルカークレックス #gingercat #茶トラ #猫動画 #tabbycat #ねことの暮らし #snacktime #おやつの時間 #greedy
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13/05/2018 Happy Sunday! ・ Snack time! A ravenous Pimms again Enjoy the rest of your weekend! ・ ・ 先ほどのおやつタイム。 相変わらず#立ち食い してます。笑 前回の食いしん坊動画で、海外の方からピムスは元ストリートキャットですか？と質問を頂きました。笑 それでは引き続き素敵な週末を♬ ・ ・ #ピムスくん #snacktime #おやつの時間 #パックマン #食いしん坊なピムスくん #日々 #暮らし#にゃんすたぐらむ #にゃんだふるらいふ #neko #ねこ #ねこ動画 #london #selkirkrex #セルカークレックス #gingercat #茶トラ #猫動画 #tabbycat #greedy #食いしん坊 #ねことの暮らし
Rina Takei（@rina_takei）分享的貼文 於 張貼
一副要拼命的樣子啊啊啊啊啊！！！超兇猛！！！
結果這系列影片也在網路上造成瘋傳，讓皮姆現在的人氣完全不輸健力士了！只能說皮姆的表情實在太經典啦～
想看更多可愛的健力士和皮姆，可以追踪牠們的IG唷：instagram＠rina_takei
延伸閱讀
療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/