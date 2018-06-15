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即時跑馬燈辣妹菊花噴發　狼狽捧一坨走回飯店川金會後　中美重心將轉到南海較勁8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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「忍不住了！」辣妹搭車菊花大噴發　只好捧一坨走回飯店

編輯中心／綜合報導2018/06/15 08:04
▲香港一名辣妹到韓國旅遊，卻經歷了一場「捧屎」狼狽之旅。（圖／翻攝自 LIHKG , 2018.6.15）
▲香港一名辣妹到韓國旅遊，卻經歷了一場「捧屎」狼狽之旅。（圖／翻攝自 LIHKG , 2018.6.15）

真的有夠糗！日前一名香港辣妹與朋友到韓國旅遊，不料因為晚餐吃辣讓她感到胃不舒服、「屁眼一陣灼熱」，結果在搭計程車返回飯店的途中，她忍不住「大噴發」了！最後除了要賠償計程車洗車費之外，還得一路捧著拉出的一大坨屎走回飯店，超狼狽！


辣妹必須「捧屎」走回飯店，十分狼狽。（圖／翻攝自 LIHKG , 2018.6.15）

根據與這名辣妹同行的朋友在《LIHKG》討論區中分享道，朋友因為晚餐吃辣，隨後突然感到一陣「屎意濃」，但兩人因為不會韓文、英文又弱到不行，不知道該如何詢問廁所，因此決定要直接搭計程車衝回飯店解決；不料朋友在回飯店的路上突然驚喊：「忍不住了！忍不住了！」下一秒就直接在計程車上大噴發。

原 PO 描述，頓時整台計程車上瀰漫著濃濃的屎味，連司機也被臭到受不了，必須開窗散臭。尷尬的兩人只好在下車前，額外多付了司機 10000 韓元（折合新台幣約 300 元）貼補洗車費。


辣妹必須「捧屎」走回飯店，十分狼狽。（圖／翻攝自 LIHKG , 2018.6.15）

但惡夢還未結束，由於下車後還必須走一段路，大噴發完的辣妹只好一路用手捧著自己褲子後方，被包在衣服中的大便，緩步走回飯店；過程中大便還不斷滲出滴在她的大腿上，真的超狼狽！

許多網友看了這段經歷後，紛紛留言表示：「天啊！真的太噁了」、「好丟臉喔！大概一輩子都不會想再去韓國了...」、「計程車司機才是受害者」、「朋友真的會恨死妳！」

關鍵字韓國菊花噴發辣妹
南韓最後隻北極熊將移民英國...

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