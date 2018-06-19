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全裸躺馬路！「空姐自慰」影片瘋傳　網驚：比世足還精彩

國際中心／綜合報導2018/06/19 10:57
▲女子躺在馬路中整個人「對折」，以頭上腳下的方式狂舔自慰，讓路過的民眾全看傻了眼。（圖／翻攝自微博）
▲女子躺在馬路中整個人「對折」，以頭上腳下的方式狂舔自慰，讓路過的民眾全看傻了眼。（圖／翻攝自微博）

這簡直比世界盃足球賽更精彩！近日在大陸社群網站中瘋傳這段全長約 2 分鐘的當街自慰影片。畫面中一名長髮飄逸的女子走到斑馬線上，接著躺在馬路中整個人「對折」，以頭上腳下的方式狂舔自慰，讓路過的民眾全看傻了眼，事後女子被網友肉搜出，疑似為一名空姐。

事發在中國大陸江蘇省無錫市，一名長髮飄逸、身材纖細、容顏姣好的年輕女子疑似酒醉，竟一絲不掛跪坐在斑馬線上狂搖雪乳，接著躺下舉起雙腿，整個人呈現「對折」狀，並以頭上腳下的姿勢自慰，筋骨似乎十分柔軟。女子在大馬路上沈浸於自己的世界中，對於後方來車的喇叭聲完全不予理會。

目擊駕駛事後將這段行車記錄器畫面 Po 網，隨即在社群網站上遭到瘋傳，網友笑稱「這畫面簡直比世界盃足球賽更精彩！」不過也有網友推測女子恐遭下藥或是染毒，更有網友肉搜出女子的身分疑似是一名空姐。

不過經過警方初步調查，發現女子其實患有精神疾病 3 、 4 年了，曾接受過治療，情況仍不穩定，疑似再度發病才會做出如此脫序的行為，目前已由母親帶往醫院繼續治療當中。


▲女子躺在馬路中整個人「對折」，以頭上腳下的方式狂舔自慰，讓路過的民眾全看傻了眼。（圖／翻攝自微博）

 

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