▲高雄市市長韓國瑜。（圖／翻攝韓國瑜臉書）
▲高雄市長室遭竊風波延燒，高雄市長韓國瑜表示，將進行大規模人事調動。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

今日天氣／鋒面南移　中南部降雨機率偏高

今（ 29 ）日鋒面南移至巴士海峽，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東北部及東部地區也有局部短暫陣雨的機率，但整體來說越往南靠近鋒面越不穩定，中午過後中南部山區也有局部較大雨勢發生的機率；受東北風影響，大台北地區及宜蘭整天氣溫偏涼，高溫約 25、26 度，其他地區高溫約 27 至 30 度，各地低溫 22 至 24 度。

高雄水門案？黃暐瀚點出「時間巧合」疑點：去換電池？

高雄市長室遭竊風波延燒！ 27 日傳出曾擔任前市長陳菊隨行攝影官的吳姓技工，自韓國瑜上任以來多次持鑰匙潛入市長室。韓國瑜昨（ 28 ）日更在議會表示，會把市長室搬到鳳山行政中心，竊案確實也是原因之一，還聲稱市政府將進行大規模人事調動，整頓某些「死命效忠於特定政治人物」的公務員。對此，政治評論員黃暐瀚表示，進出停留時間非常不尋常。

影／世界最近的距離！她環抱蔣萬安一小時　為攻佔主席台

為了杯葛李進勇人事案，國民黨昨（ 28 ）發起甲級動員，早早就佔下主席台，其中青壯派立委蔣萬安更是一馬當先衝進議場，整個人貼在主席台上，後來金門新科女立委陳玉珍也坐在主席台上，似乎是想和蔣一起「佔住」主席台，陳整個人環抱蔣，臉更放在蔣的手臂上，一男一女如此貼近的距離，持續了將近一小時。

影／日神奈川驚傳隨機砍人！3 人無心跳　小學生等 19 人傷

日本神奈川縣川崎市登戶驚傳隨機砍人事件！昨（ 28 ）日上午，日本東京鄰縣神奈川縣川崎市登戶的登戶第一公園，傳出有男子持刀隨機砍人，目前得知約有 19 人受傷，包含 8 名兒童，其中 3 人送醫後一度失去心跳。日本警方已逮補一名持刀疑涉案的男子，目前正在了解事發經過。

▲昨（ 28 ）日上午，日本東京鄰縣神奈川縣川崎市登戶第一公園驚傳有男子持刀隨機砍人。（圖／翻攝自 NHK 新聞畫面）
▲昨（ 28 ）日上午，日本東京鄰縣神奈川縣川崎市登戶第一公園驚傳有男子持刀隨機砍人。（圖／翻攝自 NHK 新聞畫面）

聖母峰登頂塞車釀 11 死　登山客跨屍通行宛如「大屠殺」

你能想像，攀爬聖母峰，要爬過屍體才能攻頂嗎？這不是電影，是近日攀登聖母峰的實際情況。世界最高峰聖母峰近來因為天氣晴朗，吸引大批登山者挑戰攻頂，數百人在海拔八千多公尺的「死亡區」（Death Zone）排隊等待好幾個小時，只為了到山頂拍照，寫下人生的新紀錄。但因為高山上空氣稀薄，氣溫又低，導致過程中有人體力不支，一周內已有11人因耐不住極低溫與低氧而不幸喪命。一名加拿大的電影製作人現場亂象，直呼「這是屠殺。我們我們爬過屍體登頂。」登山團體也呼籲尼泊爾政府應加強控管力道。

「美的好朋友」暗黑內情　小編曝：醫療團隊其實不存在

健康網路媒體「 MedPartner 美的好朋友」從經營 Line 官方帳號的提問發跡，主打背後有專業的醫療團隊，網站製作實用懶人包廣受好評，付費訂閱制最多曾有 5000 人買單。今年 3 月集資販售葉黃素產品遭到質疑而下架，昨（ 28 ）日再爆出許多「那些美的好朋友不告訴你的事」，創辦人柳林瑋涉及性侵、操控輿論，而招牌的專業醫療團隊其實根本不存在！

▲原本的「美的好朋友」社群小編踢爆創辦人柳林瑋的操控輿論內情。（圖／翻攝自那些美的好朋友不告訴你的事臉書）
▲原本的「美的好朋友」社群小編踢爆創辦人柳林瑋的操控輿論內情。（圖／翻攝自那些美的好朋友不告訴你的事臉書）

點牛排要求「半熟」！上桌一翻傻眼　全場笑翻：半熟無誤

許多民眾上高級餐廳吃牛排時，會選擇食用「半熟」，來保有牛肉原有的鮮美。不過，近日有網友在臉書抱怨，在澳門某間酒店用餐，點了一客「半熟」牛排，上桌後將牛排翻面，「這畫面」卻讓他當場嚇傻，怒轟「這種服務態度我第一次見到！」

王心凌罕見曝光「這部位」　身材好到連侯佩岑都稱讚

「甜心教主」王心凌出道 16 年，唱過多首膾炙人口的歌曲，長相甜美的她，身材一直維持纖細、嬌小，儘管身材一直維持良好的她，卻看得出手臂和腹部都很緊實，昨（ 28 ）日她曬出健身成果，讓粉絲大吃一驚。

▲王心凌健身有成。（圖／翻攝臉書 ）
▲王心凌健身有成。（圖／翻攝臉書 ）

神隱 3 天！喬爸回擊「人渣說」　爆喬媽有情緒控管問題

11 歲童星于卉喬（喬喬）因演出夯劇《我們與惡的距離》受到關注，戲中她被失和的父母夾在中間，無奈戲如人生，喬爸與喬媽離婚多年，日前喬媽因肺腺癌離世，同時爆出因喬爸阻撓，導致母女倆長達7年未見面，以及他只顧追討贍養費不顧妻子病情等消息，25 日喬爸在告別式上遭親友痛罵「人渣、作秀」，昨（ 28 ）日經紀公司打破沉默，發表 6 點聲明一次說清楚。

▲喬喬與喬爸感情深厚。（圖／翻攝自臉書）
▲喬喬與喬爸感情深厚。（圖／翻攝自臉書）

日職／王柏融敲致勝打　連 3 場敲安助火腿 2 連勝

日職火腿隊昨在主場札幌巨蛋出戰羅德隊，台灣好手「大王」王柏融不但敲出長打，還在 5 局下敲出內野滾地球，幫助火腿終場以 4:3 擊敗羅德，拿下 2 連勝。

相關文章

韓國瑜

「我禿頭我驕傲！」韓國瑜哀嘆29歲就掉髮…傷心往事曝光

鄭文燦談包道格

包道格：勿當意外製造者　鄭文燦：和平對話是唯一選項

▲北海道火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）

日職／王柏融敲致勝打　連3場敲安助火腿2連勝

更多文章

222345

暴雨狂轟炸！一空拍圖曝「竹科雨天日常」　工程師全崩潰

螢幕快照 2019-05-28 上午8.56.09

影／日神奈川驚傳隨機砍人！3人無心跳　小學生等19人傷

steak-2272464_960_720

點牛排要求「半熟」！上桌一翻傻眼　全場笑翻：半熟無誤