今日天氣／鋒面南移 中南部降雨機率偏高

今（ 29 ）日鋒面南移至巴士海峽，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東北部及東部地區也有局部短暫陣雨的機率，但整體來說越往南靠近鋒面越不穩定，中午過後中南部山區也有局部較大雨勢發生的機率；受東北風影響，大台北地區及宜蘭整天氣溫偏涼，高溫約 25、26 度，其他地區高溫約 27 至 30 度，各地低溫 22 至 24 度。

高雄水門案？黃暐瀚點出「時間巧合」疑點：去換電池？

高雄市長室遭竊風波延燒！ 27 日傳出曾擔任前市長陳菊隨行攝影官的吳姓技工，自韓國瑜上任以來多次持鑰匙潛入市長室。韓國瑜昨（ 28 ）日更在議會表示，會把市長室搬到鳳山行政中心，竊案確實也是原因之一，還聲稱市政府將進行大規模人事調動，整頓某些「死命效忠於特定政治人物」的公務員。對此，政治評論員黃暐瀚表示，進出停留時間非常不尋常。

影／世界最近的距離！她環抱蔣萬安一小時 為攻佔主席台

為了杯葛李進勇人事案，國民黨昨（ 28 ）發起甲級動員，早早就佔下主席台，其中青壯派立委蔣萬安更是一馬當先衝進議場，整個人貼在主席台上，後來金門新科女立委陳玉珍也坐在主席台上，似乎是想和蔣一起「佔住」主席台，陳整個人環抱蔣，臉更放在蔣的手臂上，一男一女如此貼近的距離，持續了將近一小時。

影／日神奈川驚傳隨機砍人！3 人無心跳 小學生等 19 人傷

日本神奈川縣川崎市登戶驚傳隨機砍人事件！昨（ 28 ）日上午，日本東京鄰縣神奈川縣川崎市登戶的登戶第一公園，傳出有男子持刀隨機砍人，目前得知約有 19 人受傷，包含 8 名兒童，其中 3 人送醫後一度失去心跳。日本警方已逮補一名持刀疑涉案的男子，目前正在了解事發經過。

聖母峰登頂塞車釀 11 死 登山客跨屍通行宛如「大屠殺」

你能想像，攀爬聖母峰，要爬過屍體才能攻頂嗎？這不是電影，是近日攀登聖母峰的實際情況。世界最高峰聖母峰近來因為天氣晴朗，吸引大批登山者挑戰攻頂，數百人在海拔八千多公尺的「死亡區」（Death Zone）排隊等待好幾個小時，只為了到山頂拍照，寫下人生的新紀錄。但因為高山上空氣稀薄，氣溫又低，導致過程中有人體力不支，一周內已有11人因耐不住極低溫與低氧而不幸喪命。一名加拿大的電影製作人現場亂象，直呼「這是屠殺。我們我們爬過屍體登頂。」登山團體也呼籲尼泊爾政府應加強控管力道。

「美的好朋友」暗黑內情 小編曝：醫療團隊其實不存在

健康網路媒體「 MedPartner 美的好朋友」從經營 Line 官方帳號的提問發跡，主打背後有專業的醫療團隊，網站製作實用懶人包廣受好評，付費訂閱制最多曾有 5000 人買單。今年 3 月集資販售葉黃素產品遭到質疑而下架，昨（ 28 ）日再爆出許多「那些美的好朋友不告訴你的事」，創辦人柳林瑋涉及性侵、操控輿論，而招牌的專業醫療團隊其實根本不存在！

點牛排要求「半熟」！上桌一翻傻眼 全場笑翻：半熟無誤

許多民眾上高級餐廳吃牛排時，會選擇食用「半熟」，來保有牛肉原有的鮮美。不過，近日有網友在臉書抱怨，在澳門某間酒店用餐，點了一客「半熟」牛排，上桌後將牛排翻面，「這畫面」卻讓他當場嚇傻，怒轟「這種服務態度我第一次見到！」

王心凌罕見曝光「這部位」 身材好到連侯佩岑都稱讚

「甜心教主」王心凌出道 16 年，唱過多首膾炙人口的歌曲，長相甜美的她，身材一直維持纖細、嬌小，儘管身材一直維持良好的她，卻看得出手臂和腹部都很緊實，昨（ 28 ）日她曬出健身成果，讓粉絲大吃一驚。

神隱 3 天！喬爸回擊「人渣說」 爆喬媽有情緒控管問題

11 歲童星于卉喬（喬喬）因演出夯劇《我們與惡的距離》受到關注，戲中她被失和的父母夾在中間，無奈戲如人生，喬爸與喬媽離婚多年，日前喬媽因肺腺癌離世，同時爆出因喬爸阻撓，導致母女倆長達7年未見面，以及他只顧追討贍養費不顧妻子病情等消息，25 日喬爸在告別式上遭親友痛罵「人渣、作秀」，昨（ 28 ）日經紀公司打破沉默，發表 6 點聲明一次說清楚。

日職／王柏融敲致勝打 連 3 場敲安助火腿 2 連勝

日職火腿隊昨在主場札幌巨蛋出戰羅德隊，台灣好手「大王」王柏融不但敲出長打，還在 5 局下敲出內野滾地球，幫助火腿終場以 4:3 擊敗羅德，拿下 2 連勝。