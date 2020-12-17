天蠍女友沒安全感！他給FB帳密　隔天一開GG了：要多誇張

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前幾天女友就透露想和原PO交換「臉書帳密」的想法，他本想女友真的很沒安全感，因此決定直接把帳號、密碼都交給對方，但隔天一點開臉書，原PO竟發現他的好友僅剩女友一人！
原PO發現後，冷靜地詢問女友原因，但對方卻回答「你有我就夠了！你只准看我的動態！」原PO本想就這麼算了，但再隔一天，卻發現自己instagram的200多個追蹤粉絲變成1而已，「我沒給女友IG的帳密，但我fb、ig帳密是一樣的...所以就被登進去了..」。
面對該情況，就讓原PO崩潰直呼「我真的傻眼，有必要做到這麼誇張嗎？？」但女友坦承，前幾任男友就有發生利用社群平台偷吃的情形，因此才決定做出這樣的行為。原PO雖然心疼女友的過去情史不順，但仍無奈直呼「我很愛我女友，但我真的很受不了女友的行為，變成我跟她在一起，完全沒有社交的空間！」他也著急詢問大家「希望網友可以靠訴我怎麼給天蠍女友安全感，讓她可以多相信我一點？？」
問題一曝光，隨即引來網友熱議，「她如果自己沒有給自己安全感，你給的再多對她來說都不夠」、「太誇張嘍！安全感不是這樣的吧」、「離開吧，跟坐牢沒有分別」、「一點也不尊重對方的隱私還要在一起？」、「你要知道，以前的過錯，不應該由現任承擔」、「你女友的行為的確很可怕，但她真的也被傷得徹底」。
其中也有不少人分享解方，直言「這應該是心理疾病吧，及早進行諮商和求醫比較好」、「這樣不行，她心理生病了，看看能不能溝通吧，不然再愛也是病態」、「如果你願意，可以試著和她聊聊她內心的恐懼，陪著她渡過對她來說很難熬的事件，同理她的感受陪著她慢慢面對解決，別輕易讓自己深愛的人離開」。（編輯：陳雅雲）