吃海苔正確SOP是啥？網笑：堅持「這動作」才有童年回憶
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 11:25:50
清脆口感與特殊澀味，讓隨身包海苔成為許多小孩最愛的童年零食之一，往往涮嘴的一包接一包停不下來。就有網友透露，看到老婆在餵小孩吃海苔，但拆包裝的方式不對，立即跳出來強調要用「這動作」打開才是正確方式，堅持這才是童年回憶，並笑稱「我不信只有我這樣吃過」，釣出許多過來人分享，引發熱議。
有位年輕爸爸在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己剛剛看到老婆在餵兒子第一次吃海苔，原PO立馬對老婆表示，「妳要教他用拍的打開啊！這樣才有童年回憶啊」，結果老婆卻回答「小時候沒這樣吃過」，還嘲笑原PO是不同年代的人。原PO笑稱「我不信只有我這樣吃過」，果然許多堅持要用拍的方式打開海苔的過來人紛紛留言回覆說，「吃海苔一定要拍一下的啊，沒聽到波一聲超失望的」、「現在也還在拍」、「要拍＋1」、「一定要拍過才代表有吃過」、「這真的是小時候的標準sop」、「有喲！真的有拍過」、「原來大家都一樣，哈哈哈哈哈」、「拍一下，吃的到處都是，被媽媽打一頓才是童年」、「一定拍～除非是偷吃」、「一定要拍一下的啊！然後拍不開再默默撕開」。但也有網友疑惑表示，「還真的沒有，我都直接撕開」、「為什麼要拍？」、「用拍的就要準備被長輩瞪了」、「我拿起來摔」、「以前小時候用拍的，自己當媽後才知道，以前我媽沒打死我是我命大」。（編輯：倪浩軒）