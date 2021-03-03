路邊攤小吃超髒！他問「為何不裝潢」　網曝關鍵：沒必要

在台灣有不少隱身在巷弄裡的小吃店，通常生意都不錯，而其中生意好的關鍵不外乎就是食物美味、價格經濟實惠，不過，就有網友好奇，這些所謂「超好吃的小吃店」，為什麼都沒有「特別裝潢」，貼文一出，也有網友回應「其實根本沒必要」。

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該名網友在PTT以「為什麼很多超好吃小吃店都沒有裝潢？」為題發文，表示他去過很多路邊攤小吃店，店內就是幾張折疊桌、電風扇和塑膠椅子，「也沒有冷氣，廁所超髒，然後地板裂痕一堆，牆壁斑駁，大多都是一些阿婆在經營，兒子女兒旁邊幫忙」。

▲有網友好奇，為何有些路邊攤小吃店很好吃，可是店內總是很髒，都不裝潢，貼文一出，引起熱議。（示意圖／取自pixabay）

貼文一出，引起熱議，「我家附近就有，早上六點到下午煮麵沒停過，還有日本人來吃」、「有些是已經忙到不想多賺了，還裝潢個什麼? 生意更好怎辦」、「那些裝潢的像文青的我才不吃勒」；還有網友認為「是有要叫你改成米其林三星裝潢？一堆又髒又熱，好意思說沒必要，錢你出，基本的用餐環境都不講究？難怪一輩子這個髒樣」。

不過也有不少網友點出關鍵，「看你要吃東西還是吃裝潢啊」、「裝潢要漲價你要嗎」、「沒必要花這個錢」、「其實也沒賺什麼錢，就沒錢裝潢了」、「成本都在食材上阿」、「錢都花在房租上」。（編輯：郭佩蓉）