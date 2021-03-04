煎帶魚別直接下鍋！老饕傳授「簡單1步」：不破皮不黏鍋
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 00:14:14
帶魚是一種很常見的海鮮，同時深受大家的喜歡，而最常見的做法就是香煎帶魚段，做好後可以當作小零食吃，也可以當作一道美味的下酒菜。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就提到很多人愛吃帶魚，卻不太會做，因此分享煎帶魚的小撇步，就可以不破皮不黏鍋。
根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，首先將帶魚開膛破肚後清洗乾淨，要注意「帶魚腹部裡面的黑膜要撕掉，因為不乾淨、腥味也很大」，另外帶魚表面的「銀光鱗」可以不用刮，這個叫銀脂，含有大量的蛋白質和多種微量元素，若刮掉就可惜了。接著，「把帶魚切成小段，放入碗裡，生薑切末，倒入料酒，少許食鹽，直接上手抓均勻」小心一點，注意別扎到手，然後醃製15到30分鐘左右，最重要的是醃好以後，在下鍋前應該多做一步驟「要徹底控乾水分，或者用吸水紙擦乾水分，否則很容易因為水遇熱油而導致破皮」。再來，「把擦乾水分的帶魚段放入澱粉裡，裹上薄薄一層就可以」，澱粉太厚了會影響口感，雖然有些人喜歡裹上蛋液，但是有兩個缺點「放涼了帶魚肉發硬不好吃、蛋腥味影響帶魚本身的鮮味」，所以建議不用蛋液。最後煎炸的部分分兩個做法，第一個是「直接油炸，鍋裡倒油，燒至6成熱時，帶魚直接下鍋炸，看到魚肉表面的氣泡明顯減少就可以撈出，不用等到顏色深黃」，這個方法雖然簡單，但是炸過以後，剩下的油會有魚腥味，很多人不喜歡。第二個方法更省油，也比較適合老手，就是準備一個平底鍋，倒少許油，用中火開始香煎，「竅門是煎的時候，注意不要經常翻面，一面煎黃以後，再翻到另一面，煎至兩面金黃就可以夾出來了」，這就是煎帶魚的訣竅，重點就是「一定要擦乾表面的水分，這樣不論煎或油炸，都不破皮不黏鍋，外酥裡嫩」。（編輯：許智超）