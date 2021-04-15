煎牛排要先解凍？網曝「神美味祕訣」：米其林廚師也教過
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 11:01:41
牛排有許多種料理方式，其特有的香氣迷人，還能依照客製化做出不同熟度口感，總是令饕客齒頰留香；近日，一名網友在臉書提到，煎牛排究竟需不需要先解凍，同時分享自己的獨門祕訣，內行網友一看立刻驚呼「米其林廚師也有教過！」
原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》分享自己煎牛排的方法，他強調「烤牛小排可以不用退冰再烤」，並公開自己的獨門方法，烤箱先用220度預熱2分鐘，牛小排從冷凍拿出後，不需要退冰，直接放進烤箱，烘烤25分鐘，拿出來就可以直接上桌。
原PO表示，熟度大約七分熟，「如果你喜歡五分熟，可以將溫度調整為200度，一樣25分鐘，最後灑點玫瑰鹽，Bravo！」並稱這是懶人料理法，但也提醒「我家烤箱是用上下火均220度烤，我的做法或許不符合你的期望值，但是這不是絕對，可以多多自己嘗試，找出適合自己口味的烹調方法」。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「米其林廚師也有教過冷凍牛排直接煎！」「看起來就是一個好吃」、「學到一招」、「天啊！懶人福音！下次也嘗試看看」、「學起來，太厲害了」、「氣炸鍋也很好用」；但也有部分網友認為「其實沒什麼差，我還是喜歡退冰再料理，覺得會更精準」、「煎牛排都不用25分鐘了」。（編輯：賴詠璿）