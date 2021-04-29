他嗆「敢給45級分牙醫」看牙嗎？網抖出內情：別貼標籤
日前網友發現有高三學生申請門檻較低的大學是備取，但牙醫系卻正取，原來是透過以在學成績申請的繁星計畫錄取，本站也曾報導《私立高中爽上牙醫系！「入學方法」曝光 台大生不爽開戰》。而後來又有網友進一步詢問大家，「你敢給45級分的牙醫看牙齒嗎？」問題一出掀起討論，許多網友分析關鍵內情，直呼「別貼標籤！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-29 14:52:22
日前有台大生在Dcard貼文指出「查了一下繁星交叉放榜的的榜單，結果看到有人45級分就上牙醫系，很多考生從高雄大學法律系、長庚醫管、亞洲語聽、逢甲化工、東吳法律、逢甲資工，透過繁星搖身一變都洗上牙醫了，大家怎麼看」。
之後又有網友在PTT發文，認為有一句話可以形容，就是「智不配位」，詢問大家「45分的牙醫呢？你敢給45級分的牙醫看牙齒嗎？」
文章發布後引發熱議，不過許多網友都指出關鍵，那就是順利當上牙醫前須先通過實習、執照考試等檢驗，「他要是真的唸到畢業，考到照，你也不知道他學測幾分」、「考得到有何不可」、「如果他真的能讀到畢業考過國考通過實習，為何不能看」、「你去看牙醫的時候會問他大學考幾分喔」、「如果篩選技術的門檻有過，為何不敢」、「能畢業拿到照為啥不敢」、「通過跟其他人一樣的在校學科訓練、大六實習訓練和牙醫國考，有什麼特別的理由覺得繁星仔在診療上會犯下特別的錯誤嗎」。
另外也有網友認為，「補牙、洗牙、拔牙需要多高深的學問？」、「去醫院時候誰管他幾級分，能把你病看好最重要」、「人家接下來也是受專業訓練的，職涯教育訓練都好看的喔」、「我寧願給頭腦不好但努力用心溫柔的看牙，也不要給腦袋好但粗魯自傲的人看」。（編輯：倪浩軒）