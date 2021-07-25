影／3歲萌主廚為家人做早餐　奶音教學網友全程姨母笑

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影片中可以看見，安估主廚為大家介紹今日菜單「烤鬆餅、泡咖啡、切水果」。喜愛跟著爸媽一起下廚的安估主廚，穿上媽媽為他量身訂做的圍裙，高興地在原地轉圈，更是迫不及待趕緊「大展廚藝」。
料理製作過程中，爸爸從頭到尾一直在旁協助與監督，時不時給予正確的叮嚀、安全感等。熟練的烹飪技巧，加上時不時對鏡頭賣萌，讓網友紛紛直喊被融化、好療癒！但不管是小孩還是大人，料理過程中不小心被燙到，是正常的現象。安估主廚在製作烤鬆餅的時候，因角度不注意手背被稍微燙到了，還好安估緊急抽手，一旁爸爸也趕緊查問狀況。
「瘋爸學堂」爸爸也與《NOWnews今日新聞》分享，與其有些事情「聽一百遍，不如直接體驗」，他也坦白這不是安估第一次被燙到，其實當下燙到之後，安估很冷靜的反應，就是自己開冰箱拿保冷袋冰敷，只是他沒有選擇把片段剪進影片之中。
「瘋爸學堂」爸爸繼續和《NOWnews今日新聞》分享育兒生活，他表示自己經常出國出差，媽媽在家中「一打三」的狀況下，所以家中小朋友從小就開始幫忙做家事，安估也是耳濡目染。他認為小朋友總是對凡事好奇，嘗試讓他們去體驗之前，必要的安全須知都會做到位。加上父母兩人都愛在家中料理，媽媽喜歡做麵包跟糕點，當哥哥姐姐上學的時候，安估就跟著媽媽一起學習。
「瘋爸學堂」的爸爸表示，從小就與小孩建立好約定機制，「用刀、用火」等任何危險物品，都要有大人在旁邊才能使用，儘管準備兒童安全刀具提供給安估，也會在事前先用磨砂紙讓刀具不要太銳利。安估因為從小跟著爸媽一起戶外露營，火的危險性安估十分了解，但他還是很愛煮菜給家人們吃。對於約定好「用火一定要有大人在」的規定，安估也非常守規矩。
爸爸也呼籲正在體驗育兒生活的父母親：「如果你有小朋友，你會希望他什麼時候學習這些基本生活技巧呢？希望什麼時候他們能獨當一面？出社會之後？還是決定要服侍他們到大呢？我們不應該阻擋他們學習的機會，尤其是基本的生活技巧。我到現在，還是偶而會切到手、還是會燙到，但不就是太習以為常，而忽略該注意的細節嗎？這些小意外並不會因長大之後就不會發生，所以提早讓孩子學會獨立一點，不是更好嗎？」
影片曝光後，除了許多網友被安估的可愛模樣融化之外，也有不少認同瘋爸育兒理念的網友：「要推廣給學校的家長，讓他們也可以試著影片孩子們一起玩～」、「沒想到這麼小的小孩還就會做這麼多事！」（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：瘋爸學堂
完整影片：https://youtu.be/GV5MFzDwVSc