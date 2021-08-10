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為何「炒飯」都會甩鍋翻炒？知情人揭隱藏真相：完美可口

▲為何「炒飯」都會甩鍋翻炒？知情人揭隱藏真相。（示意圖／取自pixabay）
▲為何「炒飯」都會甩鍋翻炒？知情人揭隱藏真相。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-10 09:36:45

台灣小吃店林立，其中炒飯不僅能夠時常看見，更是家常料理之一，然而炒飯看似簡單，其實相當考驗廚師的實力。近日就有網友在網路上表示疑惑「為何『炒飯』都會甩鍋翻炒？」沒想到就有知情人揭露了隱藏真相，直言「完美又可口」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「炒菜／炒飯，一定要甩鍋才會好吃嗎？」的文章表示，「我爸曾經很不屑『幹嘛炒飯一定要甩鍋阿？會比較好吃？』」，不過原PO卻認為「甩鍋不是刻意為之，畢竟在後面廚房大量製作，誰要看這表演，而是為了讓炒料都接觸到鐵板受熱，必然的結果，所以要快，翻的動作要大，自然就甩鍋，請問有沒有炒菜／炒飯，一定要甩鍋才會好吃的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲炒鍋的「重量」和「形狀」可以讓食物可以在炒鍋內達到極高的溫度，在這樣的情況下，食物會產生「梅納反應」（Maillard
▲炒鍋的「重量」和「形狀」可以讓食物可以在炒鍋內達到極高的溫度，在這樣的情況下，食物會產生「梅納反應」（Maillard reaction）。（示意圖／取自pixabay）
網友們紛紛留言表示「色香味的色啊，廚藝也是視覺享受，滿漢全席分開一道一道吃就沒那感覺了」、「甩鍋才他媽的帥啊幹」、「聽說翻甩可以讓食材更均勻之外，同時與空氣交互作用所以會好吃」、「會甩鍋至少表示廚藝有一定水準」、「這樣才會均勻上色」、「炒飯不甩濕氣散不出來，就不乾不香」。

事實上，炒鍋的「重量」和「形狀」可以讓食物可以在炒鍋內達到極高的溫度，在這樣的情況下，食物會產生「梅納反應」（Maillard reaction），而「梅納反應」是指食物中的碳水化合物和蛋白質在加熱時發生的反應，會讓食物變得美味、好吃又誘人。以炒飯來說，就是完美可口且香氣逼人的「黃金炒飯」。（編輯：王柏文）

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