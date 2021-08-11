哪些蔬果「農藥殘留」最少？專家曝排名　再揭正確清洗法

許多人相當注重飲食健康，不過你知道哪些蔬果的「農藥殘留」最少嗎？對此，美女營養師高敏敏就分享了最乾淨的「15項蔬果」排名，並揭開「正確清洗蔬果的方法」，提供給民眾參考。





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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

高敏敏也接著公布「最少農藥殘留」、「乾淨蔬果排行榜」；第一名是「酪梨」、第二名「玉米」、第三名則是「鳳梨」，而第四到第十五，分別是洋蔥、木瓜、冷凍甜豆、茄子、蘆筍、青花菜、椰菜、奇異果、花椰菜、蘑菇、蜜瓜和哈密瓜。





▲營養師高敏敏分享了最少農藥殘留的蔬果排行。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲營養師高敏敏分享了最少農藥殘留的蔬果排行。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

最後，高敏敏也提醒，「要煮時再做清洗的動作」，清洗完畢之後再切蔬果，才能避免營養素在洗的時候從切口流失，千萬不要洗乾淨再儲存，這樣可能會使細菌生長，提升腐敗的機率，「給大家口訣『要煮再洗、先洗後切』」。（編輯：郭佩蓉）





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