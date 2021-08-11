哪些蔬果「農藥殘留」最少？專家曝排名　再揭正確清洗法

許多人相當注重飲食健康，不過你知道哪些蔬果的「農藥殘留」最少嗎？對此，美女營養師高敏敏就分享了最乾淨的「15項蔬果」排名，並揭開「正確清洗蔬果的方法」，提供給民眾參考。
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營養師高敏敏表示，其實美國非營利環保工作組織（Environmental Working Group，簡稱EWG）每年會對常見蔬果進行農藥的檢驗，並公佈「Clean 15」，也就是15款含最少農藥殘留的乾淨蔬果排行！
高敏敏也接著公布「最少農藥殘留」、「乾淨蔬果排行榜」；第一名是「酪梨」、第二名「玉米」、第三名則是「鳳梨」，而第四到第十五，分別是洋蔥、木瓜、冷凍甜豆、茄子、蘆筍、青花菜、椰菜、奇異果、花椰菜、蘑菇、蜜瓜和哈密瓜。
「為什麼是說最少農藥殘留，而不是完全無農藥呢」，高敏敏說，因為多數農藥殘留量都在規定的安全標準內，大家不要太擔心。另外，她也透露「正確清洗蔬菜」的方式，第一「先用肥皂將雙手洗乾淨（20秒）」、第二「準備一個盆，上面用流動自來水清洗，大約兩次」、第三「切掉葉子或莖上受損、腐爛部份」、第四「洗乾淨後，用紙巾或乾淨的毛巾擦多餘水分就可以烹調」。
最後，高敏敏也提醒，「要煮時再做清洗的動作」，清洗完畢之後再切蔬果，才能避免營養素在洗的時候從切口流失，千萬不要洗乾淨再儲存，這樣可能會使細菌生長，提升腐敗的機率，「給大家口訣『要煮再洗、先洗後切』」。（編輯：郭佩蓉）
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