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哪種食材最難料理？婆媽認證「魔王級」：端出來沒人敢吃

▲煮飯是許多家庭主婦每天必做的事情，像是簡單的炒青菜、燉煮雞湯等等都很好上手，但你是否遇過超難處理的食材？（示意圖／取自pixabay）
▲煮飯是許多家庭主婦每天必做的事情，像是簡單的炒青菜、燉煮雞湯等等都很好上手，但你是否遇過超難處理的食材？（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-17 14:22:32

煮飯是許多家庭主婦每天必做的事情，像是簡單的炒青菜、燉煮雞湯等等都很好上手，但總是有那麼幾樣食材，讓你無論怎麼料理都面目全非，端上桌後全家人都會沒食慾。近日，就有網友討論「大家有沒有什麼食材都煮不好的？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「請問大家有沒有哪一種食材都煮不好得，有人願意把慘不忍睹的菜餚照片放出來跟大家分享一下？例如完全看不出來是魚的煎魚之類的」。

貼文一出，釣出不少煎魚受害者「我煎魚煎到魚頭消失....」、「你應該是在說我，魚只要遇到我，就是神龍不見頭尾」、「魚真的不管我煎幾次，頭都會不見」、「我的平底鍋碰到魚，都是魚頭自動分離鍋」、「很愛吃魚卻不會煎魚的我……虱目魚肚煎的亂七八糟」、「魚真的是最難煮的食材之一，每次煎完都頭尾分離，端出來沒人敢吃」。

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▲網友紛紛曬出失敗煎魚的作品，直呼「魚真的好難煎」。（圖/家常菜）
而除了魚之外，也有不少網友紛紛秀出失敗品表示「玉米可麗餅直接整個黑掉....」、「我的紅蘿蔔排骨湯，人一直在旁邊，居然還會把湯燒乾了變這樣紅蘿蔔乾」、「老公煎的蛋豆腐，九層塔新鮮的難以下嚥，醬油煮過頭了，兒子完全不吃」、「防疫期間，老公炒的臭火搭苦瓜鹹蛋，整盤請垃圾桶吃！」

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▲另外也有網友曬出失敗的可樂餅、雞蛋豆腐以及苦瓜炒鹹蛋等等。（圖/家常菜）
而對於網友公認最難料理的食材就是「魚」，《NOWnews》也曾報導過「煎魚總黏鍋又破皮？內行揭下鍋前『多1步驟』：金黃酥脆」，美食部落客《小楊聊美食》指出先將魚清理乾淨，頭部內臟都去掉，下鍋前先用廚房紙巾將魚表面沾乾，把表面的水份去掉，再下鍋開始油煎。而在煎的過程中也要保持耐性，不用急著翻面，喜歡酥脆口感的人可以煎得時間更長一點，如此一來，就能夠有外觀完美又美味的魚料理。（編輯：張嘉哲）

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