哪種食材最難料理？婆媽認證「魔王級」：端出來沒人敢吃

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友紛紛曬出失敗煎魚的作品，直呼「魚真的好難煎」。（圖/家常菜）

▲另外也有網友曬出失敗的可樂餅、雞蛋豆腐以及苦瓜炒鹹蛋等等。（圖/家常菜）

《小楊聊美食》指出先將魚清理乾淨，頭部內臟都去掉，下鍋前先

用廚房紙巾將魚表面沾乾

，把表面的水份去掉，再下鍋開始油煎。而在煎的過程中也要保持耐性，不用急著翻面，喜歡酥脆口感的人可以煎得時間更長一點，如此一來，就能夠有外觀完美又美味的魚料理。