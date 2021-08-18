絲瓜一煮全變黑？行家曝「1技巧」才起鍋：翠綠又入味
絲瓜又稱菜瓜，是台灣常見的瓜類蔬菜，也是不少人家中經常料理的食材，通常都是與蝦米一起煨煮，軟爛的口感搭配白飯堪稱絕配，不過你是否也有困擾，常常絲瓜煮完之後，整盤黑的亂七八糟，顏色一點都不翠綠呢？近日，就有網友討論「絲瓜怎麼煮才不會反黑？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 08:58:41
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「為什麼別人的絲瓜綠綠的，我的黑這樣啊！口感吃起來是很不錯 ，但怎樣能有美色啊？」只見貼出的照片，整盤絲瓜已經失去原本淺綠色的光澤，完全辨別不出絲瓜的模樣，如果不說，還以為是軟爛的苦瓜呢！
貼文一出，網友紛紛回應「請問你這是哪個品種的絲瓜？」、「煮菜煮那麽久...沒看過絲瓜可以煮成這樣」、「我想知道怎麼煮的，會煮成這樣」、「你確定你煮的東西是絲瓜？」、「我炒的絲瓜，你這絲瓜被你炒到黑青了」、「這盤端上桌有食慾嗎XD第一次看到絲瓜變這樣」。
而也有網友分享秘訣「絲瓜會出水，調味放在最後起鍋前，太早灑鹽調味就會變黑」、「翻炒過程中不能加鹽，起鍋前才加，才正確喔」、「爸媽常交代，絲瓜不能先放鹽巴，要起鍋前再加鹽巴，不然會反黑，而且絲瓜很甜、不需放味素，否則味道甜得有點怪」、「爆香後放絲瓜炒一下，加水下去悶最後調味，每次顏色的很正常」、「調味放在最後才不會變黑，絲瓜出水後放鹽再起鍋，就能入味又翠綠」。（編輯：張嘉哲）