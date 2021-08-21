里肌肉怎麼醃才內行？老饕多「關鍵1佐料」：不輸早餐店
里肌肉是很受歡迎的部位，肉質口感均佳，料理方式多元，無論炸、煮、燒烤、炒、煎都很合適，是許多老饕最愛的家常菜之一。就有位網友詢問大家，「里肌肉要怎麼醃才能像早餐店的那樣好吃？」問題曝光後掀起討論，不少內行人分享訣竅，異口同聲指出「1佐料」是關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-08-21 11:52:11
原PO在臉書社團《廚藝公社》發文，詢問大家「大里肌肉要怎麼醃或是要不要拍過，到底是要大火還是小火煎，才能像早餐店的肉蛋吐司裡的里肌肉那樣好吃？」原PO解釋自己之前「是用刀背拍，再用鹽巴、白胡椒、醬油醃過，可是吃起來又硬又乾，跟早餐店差好多。而且用醬油醃過，煎肉鍋子都會焦，導致肉片沾黏到焦味。」讓他十分苦惱。
對於原PO的疑惑，不少熱心老饕都指出「太白粉」是關鍵醃料，「用太白粉」、「太白粉是醃料，和一和冷藏」、「少加了太白粉，加了就一樣」、「醃料裡要放太白粉」、「我最近也有醃肉一次就ok，你缺太白粉，如果不要放太白粉，就是要煎之前沾蛋液， 就會很軟」、「加一點太白粉」。
另外也有網友建議，「除了醃法，肉的選擇也很重要，要指明里肌的前段比較嫩」、「泡檸檬汁，至少半小時，煮之前沖掉，主要是軟化肉跟筋」、「加上一咪咪的蜂蜜醃製，也蠻不錯的」、「肉切片厚薄皆可一定要經過槌打」、「要醃之前用捶肉棒或刀背剁一跺，外圈的筋也要切斷」。（編輯：倪浩軒）