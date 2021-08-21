煎虱目魚油卻狂噴！達人曝「1步驟」更安心：金黃又恰恰

虱目魚在台灣是常見又美味的食材，不論是街坊小吃或是五星級料理都能看到其身影，不僅能用乾煎、大火快炒、清燉熬湯等多種入菜方式處理，也能夠彰顯主廚的料理技巧。不過一般百姓在家最常遇到的問題就是，每當虱目魚下鍋時，總會擔心「油狂噴」的頭痛窘境，對此就有網友好奇「請問煎虱目魚應該先煎皮那一面，還是肉那一面？」，話題曝光後也釣出不少廚房達人給出回應。

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臉書社團《家常菜》時常有民眾討論在家料理的訣竅與做法，儘管是簡單的一道煎虱目魚，也有不少料理經驗超過二、三十年的民眾有著自家獨門的方式，有女網友日前就在社團中拋出疑問，她提到自己每次要料理虱目魚都相當頭疼，不曉得從哪一面開始處理比較好「請問煎虱目魚應該先煎皮那一面，還是肉那一面？」。

▲處理虱目魚該從哪一面開始煎？擔心油爆又該怎麼預防？（示意圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

問題曝光後掀起不少討論，其中就有廚房達人熱心分享自己的作法「會噴的都是皮的那面，所以先煎肉才不會未戰先降」、「鍋內不必放太多油只要少許油一點點即可，先煎肉那面，魚會出油，煎好再翻面，外皮會油爆，蓋鍋蓋，沒有油爆聲，即可關火，悶一會兒就ok，這樣魚肉好吃不會太乾」、「

虱目魚比較特別，要先煎肉的那面，因為腹部的油質比較多

」、「魚肚夠肥的話不用加油，小火先煎肉那面逼出油」、「先煎肉才會金黃恰恰」。

另外也有不少有類似困擾的網友也紛紛表示要避免油狂噴的最好方式，

就是在下廚時準備好鍋蓋

，就算是先煎皮也不必擔心油爆「不管哪一面先煎，只要蓋上這個就安全多了」、「我是先煎皮，魚下後馬上蓋鍋蓋，差不多時關小火掀蓋翻面，然後再開中火，煎到金黃，從沒有失敗過」、「我在專賣店打工了兩年，怕爆就在肥肚中間斜刮幾痕」、「先煎皮蓋上鍋蓋悶，小火慢煎」。（編輯：楊智傑）