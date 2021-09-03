香菜該如何保存？婆媽曝「簡單1撇步」：保鮮又留住香氣
香菜是一種味道奇特的配料，喜歡的人無論吃什麼都必加，討厭香菜的人則是聞到味道就害怕，避之唯恐不及。昨（2）日就有網友提問，自己拿到一大把香菜，但又怕乾掉很可惜，因此好奇問「香菜該怎麼保存呢？」貼文一出，也釣出婆媽傳授簡單的保存方法。
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 00:13:54
原PO在《家常菜》表示，媽媽給她一大把鄰居種的香菜，由於冰箱其他菜太多，自己過幾天要做泰式涼拌木瓜才會用到，但香菜現在的價格很貴，又怕乾掉會很可惜，因此發文求救「請問大家香菜都怎麼保存呢？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「包香菜水餃，超好吃的」、「做香菜水餃+1」、「根如果還在就衛生紙泡水或種起來，沒有根的我都直接消滅…」、「切末直接冷凍一小包，要用再拿出來」、「我是洗乾淨，切碎，用小的夾鍊袋裝一包一包的，冰在冷凍室」、「包報紙可以延長保鮮」、「基本上我都是放肚子裡保存」。
其中最多人建議的方法就是，「拿個保鮮盒，泡在水裡，兩三天換一次水，就可以保存很久」、「用保鮮盒泡水、換水+1」、「放保鮮盒一邊墊高，根部泡水，大概2天換水一次，蓋起來放冰箱」、「整把放盒子裡，倒入蓋過根部的冷水，泡著上蓋放冰箱」、「建議用保鮮盒泡水、換水，可以保留住完整香氣」。（編輯：許智超）