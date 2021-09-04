煮米粉剩一堆！她問：怎麼處理 達人曝「1招」巧變披薩
台灣小吃琳瑯滿目，其中「米粉」深受不少民眾喜愛，除了是台灣最具有特色的主食，也是年菜的主角之一。今（4）日就有網友提問，她不小心沒抓好份量，導致米粉剩一下一大堆，因此只好發文求救「剩下的米粉可以怎麼處理？」貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-04 23:00:31
原PO在《廚藝公社》貼出一張照片，表示這是她第一次煮埔里粗米粉，結果份量沒抓好，導致旁邊剩一大鍋米粉，而正在煮的那鍋，湯都快被米粉吸乾了，讓她看了相當崩潰，忍不住求問「那個…救命啊，剩下的米粉可以怎麼處理？」
許多網友看完也紛紛建議，「冰起來，下一餐炒米粉」、「另外煮一鍋湯底！夾出來在淋湯底下去」、「加罐頭肉醬變炒米粉，也蠻好吃的」、「冷凍？我只知道我婆婆東西吃不完都放冷凍就對了」、「用滾水滾一下放涼，麻油拌均勻，放冷藏3天內吃掉」、「的確只能明天再煮一次，可炒可湯」、「炒米粉，吃不完冰起來，要吃的時候加熱」。
其中最有趣的是，有網友建議把剩的米粉做成披薩的底，「將米粉泡過後，打蛋進去調一調，平地鍋加一點油，米粉放進去鋪平（先不開火），接著加入喜歡的食材火腿丁、蔬菜絲，再鋪乳酪絲，從旁邊周圍都淋少許的水，不要一次加太多，最後蓋上鍋蓋，開小火讓它悶到乳酪絲融化，底部也稍微脆脆的即可」，方法曝光後，也讓其他人大開眼界。（編輯：許智超）